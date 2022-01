5 claves para elegir las mejores croquetas precocinadas

El próximo 16 de enero se celebra uno de los días más importantes para los amantes de la comida, el Día Mundial de la Croqueta. Ese manjar que no deja a nadie indiferente, y que pocos restaurantes se atreven a no tener en su carta, es una de las comidas favoritas de gran parte de la población española. Tanto es así que, según el último informe presentado por “Oído Cocina Gourmet”, principal distribuidor y proveedor de croquetas gourmet a particulares y al sector Horeca en Madrid, cada español consume una media de 151 croquetas al año. Sin embargo, preparar croquetas en casa no es tarea fácil y se necesita de mucho tiempo y experiencia para una correcta elaboración. Aunque hay una solución rápida y que no necesita de nuestras dotes culinarias para su creación, los platos listos para consumir, o como comúnmente se les conoce, precocinados. Nuestro ritmo de vida ha hecho que este tipo de alimentos sean una opción más que aceptada por la sociedad, de acuerdo con el último informe presentado por la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), el consumo de croquetas precocinadas creció un 9,4% durante 2020. Por ello, y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Croqueta, desde “Oído Cocina Gourmet” nos revelan 5 claves a tener en cuenta en el etiquetado de los productos para disfrutar de unas croquetas de calidad en nuestra mesa.

La situación producida por la Covid-19 ha hecho que cada vez comamos más en casa. Según una encuesta realizada por la consultora Kantar sobre cómo han cambiado los consumidores su forma de alimentarse, antes de la llegada de la pandemia, los españoles comían de media 5,4 veces fuera de casa a la semana mientras que ahora la media se sitúa en 3.

Las claves

Madrid. 13/04/2020. GASTRONOMIA RECETAS DE COCINA . CROQUETAS DEL CHEF EUGENI DE DIEGO, COCINERO PARA TATIANA FERRANDIS FOTO: Shooting _Serveis _Fotografics LA RAZON

Aunque lo más recomendable para llevar una dieta sana y saludable es que las cestas de la compra se compongan en su mayoría de productos frescos y sin procesar, muchas veces los horarios de trabajo y los ritmos frenéticos a los que estamos sometidos nos hacen optar por productos precocinados. Por ello, y para poder hacer una compra lo más saludable posible y apostar por una alimentación sana, desde “Oído Cocina Gourmet” nos dan 5 claves a tener en cuenta para elegir las mejores croquetas basándonos en su etiquetado: