Jarro de agua fría de la OMS: no confía en el desarrollo de la vacuna covid esterilizante

Hace unos meses, una de las cosas que más preocupaba a las autoridades era lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño gracias a la vacunación frente a la Covid-19 de cerca del 90% de la población.

Esto ha pasado a un segundo plano, porque la experiencia ha demostrado que esta inmunidad colectiva nunca se conseguirá con las vacunas actuales, incapaces de cortar la transmisión del virus.

El mayor reto actual de la ciencia es encontrar una vacuna esterilizante contra la Covid-19, es decir que logre una protección integral frente al virus.

Estos compuestos son los que actualmente se están desarrollando varios laboratorios del mundo, incluido el del CSIC en España. No solo evitarán el desarrollo de la enfermedad como las anteriores, sino que evitarán directamente la infección bloqueando al virus.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no confía en que esta solución a la pandemia llegue pronto. Así lo ha indicado este lunes la directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, Kate O’Brien.

“No creo que debamos tener la expectativa de que haya alguna vacuna que proporcione inmunidad esterilizante. Es una tarea muy difícil para una vacuna”, ha señalado durante una sesión informativa este lunes en el marco de la 150ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS.

En cualquier caso, la experta sí ha apuntado que las siguientes generaciones de vacunas contra la enfermedad sí podrían mejorar por mucho a las actuales. “Sí creo que podemos tener una expectativa de que las vacunas tendrán un mejor rendimiento contra la infección y, por tanto, contra la transmisión, pero realmente tendremos que ver lo que las vacunas pueden hacer”, ha esgrimido.

Igualmente, considera que podrían ayudar no solo a la lucha contra la Covid-19, sino contra otros coronavirus en general. “Los beneficios potenciales de una vacuna de segunda generación podrían ser no solo con respecto a esta pandemia en particular, sino un conjunto más amplio de competencias para esas vacunas”, ha detallado.