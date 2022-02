Qué distancia puede recorrer un rayo y durante cuánto tiempo

Cada vez que se produce una tormenta eléctrica resulta casi hipnotizante para muchos la belleza y grandiosidad de los rayos que surcan el cielo en busca de un lugar en la Tierra en la que tocar suelo y el poderoso estruendo que generan después y que nos indica a qué distancia se encuentra. ¿Cómo podemos saber a qué distancia cayó? Es una fórmula sencilla. Hay que contar los segundos que pasan entre que vemos el rayo y lo que tarda en sonar el trueno. Como la velocidad del sonido es de 300 metros por segundo, lo que hay que hacer es multiplicar los segundos por 300 (los metros) lo que nos dirá exactamente la distancia. Es decir, si vemos un rayo y pasan 5 segundos, hay que multiplicar esos 5 segundos por 300. el resultado es que está a 1.500 metros.

Dejando de lado estas curiosidades de andar por casa, lo cierto es que los rayos generan mucha curiosidad e interés para la ciencia. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) se encarga de monitorizar toda la actividad detectada y de registrar los hitos más importantes. De hecho, acaba de validar dos récords mundiales relacionados con megarrayos que atravesaron zonas de Norteamérica y de Latinoamérica.

Sirviéndose de la tecnología satelital más moderna, el comité de la OMM encargado de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos reconoció los récords siguientes:

Imagen del satélite del rayo que mayor distancia ha recorrido en la historia desde que hay mediciones FOTO: La Razón (Custom Credit)

Rayo individual de mayor extensión. Cubrió una distancia horizontal de 768 ± 8 kilómetros a través del sur de Estados Unidos el 29 de abril de 2020. Una distancia que equivale a existente entre Nueva York y Columbus (Ohio), o entre Londres y la ciudad alemana de Hamburgo. El nuevo récord alarga en 60 kilómetros el anterior registro de 709 ± 8 kilómetros a través del sur del Brasil el 31 de octubre de 2018.

Imagen de satélite del rayo que más tiempo ha durado en la historia FOTO: La Razón (Custom Credit)

Rayo individual de mayor duración. Su descarga se produjo de forma continuada durante 17,102 ± 0,002 segundos en el marco de una tormenta que se formó sobre Uruguay y el norte de Argentina el 18 de junio de 2020. El anterior registro también se dio en Argentina, donde un megarrayo descargó de forma continuada durante 16,73 segundos en el norte del país el 4 de marzo de 2019. 0,37 segundos más breve que el actual récord.

Los resultados se han publicado en el “Bulletin of the American Meteorological Society”.

Randall Cerveny, ponente de la OMM sobre los registros mundiales de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, explicó que “se trata de valores extraordinarios observados en rayos individuales. Las mediciones de fenómenos medioambientales extremos son una prueba viviente de toda la fuerza de la naturaleza, así como de los avances científicos que ahora nos permiten realizar esas evaluaciones. Es probable que existan fenómenos extremos aún mayores y que podamos observarlos a medida que evolucione la tecnología de detección de rayos”,

Por su parte, el secretario General de la OMM, el profesor Petteri Taalas, indicó que “los rayos son un gran peligro que se cobra numerosas vidas cada año. Estos récords ponen de relieve cuestiones de importancia para la seguridad pública respecto de las nubes electrificadas en las que los rayos pueden recorrer distancias enormes”.

La Organización Meteorológica Mundial añade en su página web que estas nuevas descargas sin precedentes se produjeron en zonas especialmente sensibles a las tormentas conocidas como sistemas convectivos de mesoescala, cuya dinámica hace posible que se produzcan megarrayos extraordinarios, a saber, las Grandes Llanuras en América del Norte y la cuenca del Plata en América del Sur.

“Estas descargas extremadamente extensas y de larga duración no fueron episodios aislados, sino que se produjeron en el marco de tormentas activas. Cada vez que se oyen truenos, es momento de buscar un lugar seguro para protegerse de los rayos”, aclaró Ron Holle, especialista en rayos y miembro del comité.

Lugares que no corren riesgos

“Los únicos lugares donde los rayos no constituyen una amenaza son los edificios de envergadura que cuentan con redes de cableado y de tuberías, no estructuras como las instaladas en la playa ni tampoco las paradas de autobús. Otro de los lugares considerados seguros es el interior de los vehículos con techo metálico completamente cerrado, no los buggies ni las motocicletas. Si se dispone de datos fiables que indiquen la presencia de rayos en un radio de 10 kilómetros, deberá buscarse refugio en un edificio o vehículo que brinde protección frente a los rayos. Cabe recordar que, como demuestran estos casos extremos, los rayos no solo pueden recorrer distancias descomunales en cuestión de segundos, sino que además forman parte de tormentas más grandes, así que hay que estar atentos”, añadió Holle.

En el Archivo de la OMM de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos se lleva un registro oficial de los fenómenos extremos que han batido récords a nivel regional, hemisférico y mundial y que están asociados a una serie de condiciones meteorológicas específicas. Actualmente, el archivo registra valores extremos de temperatura, presión, precipitación, granizo, viento y rayos, así como en relación con dos tipos específicos de tormentas: los tornados y los ciclones tropicales.

La OMM también ha verificado previamente otros fenómenos extremos relacionados con los rayos: