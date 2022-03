El día del número Pi: ¿Por qué es tan importante el 14 de marzo para la ciencia?

El 14 de marzo es un día para celebrar la constante matemática de “Pi”, que comienza con los dígitos “3,14″, que fue elegido porque coincide en la numeración “3.14″ del día y mes americanos. Este día, que se celebra desde 2009, coincide también con el nacimiento de Albert Einstein (14 de Marzo 1879). Pero la coincidencia de estas dos fechas no es la única razón para reconocer este día. Por ello, desde LA RAZÓN hemos recopilados los principales eventos científicos que sucedieron en los “Días Pi” pasados, para que seamos conscientes de la importancia de este día en la historia de la humanidad.

Nacimiento de Albert Einstein

El físico teórico ganador del Premio Nobel, Albert Einstein llegó al mundo el 14 de marzo de 1879, lo que probablemente lo convierte en el bebé del “Día Pi” más famoso de todos los tiempos. Conocido más tarde por su cabello alborotado, Einstein sacudió el mundo de la ciencia con su teoría de la relatividad y su ecuación “E=mc2″.

La patente del zepelín

El inventor alemán Ferdinand von Zeppelin recibió la patente estadounidense para su “globo navegable” el 14 de marzo de 1899. Esta primera patente de diseño de dirigible describe un esqueleto de tubos con una capa exterior de seda o un material similar.

El “núcleo” Linux

Aunque el creador del sistema operativo Linux, Linus Torvalds, presentó por primera vez su joven creación de código abierto al mundo en 1991, el lanzamiento del “núcleo del sistema operativo” 1.0.0 de Linux llegó el 14 de marzo de 1994 y este lanzamiento marcó una oleada de apoyo al desarrollo por parte de los programadores. Tanto es así que, el “kernel” de Linux 1.0.0 involucró 176.250 líneas de código, mientras que la versión 0.0.1 constaban de tan solo 10.239.

Nacimiento de Pieter van Musschenbroek

Nacido el 14 marzo de 1692, Pieter van Musschenbroek, fue un físico y matemático holandés que inventó la botella de Leyden, el primer dispositivo efectivo para almacenar electricidad estática. Creció en una familia que fabricaba instrumentos científicos como telescopios, microscopios y bombas de aire. Antes de la invención de Musschenbroek, Otto von Guericke había producido electricidad estática utilizando una bola de azufre. En enero de 1746, Musschenbroek colocó agua en un recipiente de metal suspendido gracias a unas cuerdas de seda y condujo un alambre de latón a través de un corcho hasta el agua, donde se acumuló. Cuando un asistente desprevenido tocó el recipiente de metal y el alambre de latón, la descarga de este aparato produjo una descarga sustancial de electricidad estática.

13 personas en el espacio

El 14 de marzo de 1995 es una fecha notable en la historia espacial ya que fue la primera vez que 13 personas se encontraban en órbita al mismo tiempo. Se necesitó una combinación del transbordador espacial de la NASA, la estación espacial Mir y las misiones de la nave espacial rusa Soyuz para llevar a tantas personas al espacio simultáneamente.

Fallecimiento de Stephen Hawking

A los 21 años los médicos le diagnosticaron a Stephen Hawking esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular

El gran físico teórico inglés y uno de los líderes mundiales en su campo, murió el 14 de marzo de 2018 a los 76 años. Sus principales áreas de investigación fueron la cosmología teórica y la gravedad cuántica. Hawking fue Profesor Lucasiano de Matemáticas en la Universidad de Cambridge. Aquejado de la enfermedad de Lou Gehrig, más conocida como ELA, Hawking pasó la mayoría de su vida confinado a una silla de ruedas. Sin embargo, a pesar de sus desafíos, utilizó su inteligencia, conocimiento y habilidades para realizar notables contribuciones al campo de la cosmología con el libro “Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros”, publicado en 1988 y que estuvo en la lista de bestsellers del “The Sunday Times” británico durante 237 semanas.

Fallecimiento de William Fowler

William Alfred Fowler (nacido el 9 de agosto de 1911) fue un astrofísico estadounidense, que compartió, junto a Subrahmanyan Chandrasekhar, el Premio Nobel de Física en 1983 por “sus estudios teóricos y experimentales de las reacciones nucleares en la formación de los elementos químicos del universo” y murió el 14 de marzo de 1995 a los 83 años. Pasó gran parte de su vida midiendo las tasas de reacciones nucleares de interés astrofísico, como en el interior de las estrellas. A partir de 1964, Fowler realizó cálculos teóricos relacionados con las supernovas, el colapso gravitatorio, los neutrinos, la formación de elementos ligeros y la nucleocosmocronología o cosmocronología nuclear. Asimismo, Fowler fue coautor de un artículo, “Synthesis of the Elements in Stars”, con Geoffrey y Margaret Burbidge y Fred Hoyle, que demostró cómo la abundancia cósmica de la mayoría de los nucleidos podrían resultar de las reacciones nucleares ocurridas en las estrellas.

Fallecimiento de Howard Hathaway Aiken

Este matemático estadounidense, que nació el 9 de marzo de 1900 y murió el 14 de marzo de 1973 a los 73 años, fue el inventor de la “Harvard Mark I”, la precursora de la computadora digital electrónica moderna. Mientras era estudiante de posgrado e instructor en la Universidad de Harvard, la investigación de Aiken condujo a un sistema de ecuaciones diferenciales que solo podían resolverse utilizando una serie de técnicas numéricas, para lo cual comenzó a planificar una gran computadora. Su idea era utilizar una adaptación de la máquina de tarjetas perforadas de Hollerith. Cuando finalmente se construyó, en 1943, pesaba 35 toneladas, tenía más de 800 kilómetros de cable y podía calcular números con hasta 23 cifras. Había 72 registros de almacenamiento y unidades centrales para realizar multiplicaciones y divisiones. Estaba controlado por una secuencia de instrucciones en cintas de papel perforadas y usaba tarjetas perforadas para ingresar los datos y mostrar el resultado.

Nacimeinto de Robert Serber

Nacido el 14 de marzo de 1909, este físico estadounidense fue el encargado de dar conferencias, en 1943, en Los Álamos, sobre el diseño y construcción de bombas atómicas como trasfondo del Proyecto Manhattan. Posteriormente, esas notas fueron mecanografiadas, mimeografiadas y entregadas a los científicos recién llegados al laboratorio de alto secreto. Asimismo, Serber acuñó los nombres en clave de los tres diseños de bombas: “Little Boy” (cañón de uranio), “Thin Man” (cañón de plutonio) y “Fat Man” (implosión de plutonio). Asimismo, ayudó a ensamblar las bombas atómicas de la isla de Tinian que fueron lanzadas sobre Japón y formó parte del primer equipo estadounidense que visitó Hiroshima y Nagasaki para evaluar los daños. Después de la Segunda Guerra Mundial, regresó a la academia y desde 1951 fue profesor de física en la Universidad de Columbia, murió el 1 de junio de 1997 a los 88 años.