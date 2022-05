Una candidata a vacuna anti-covid oral protege frente a la transmisión en hamsters

Un prototipo de vacuna contra la covid en fase de investigación -y diseñada para ser administrada por vía oral, en forma de píldora- ha mostrado resultados positivos en las fase preclínica (con hamsters), dado que no sólo protege al huésped, sino que también disminuye la propagación del virus por vía aérea a otros contactos cercanos.

El estudio, dirigido por la investigadora del Duke University Medical Center (Estados Unidos) Stephanie N. Langel y publicado en la resvista “Science Translational Medicine”, ha evidenciado el potencial de esta candidata, que actúa a través del tejido de la mucosa para neutralizar el virus del SARS-CoV-2. “Teniendo en cuenta que la mayor parte del mundo está infrainmunizada, especialmente en el caso de los niños, la posibilidad de que una persona vacunada infectada pueda propagar la infección a miembros de la familia o de la comunidad no inmunizados supone un riesgo para la salud pública. Sería muy beneficioso desarrollar vacunas que no sólo protejan contra la enfermedad, sino que también reduzcan la transmisión a personas no vacunadas”, explicó Langel.

Los investigadores probaron una vacuna candidata que utiliza un adenovirus como vector para expresar la proteína de la espiga del virus del SRAS-CoV-2. La vacuna está diseñada para ser tomada en forma de píldora.

En la investigación, la vacuna provocó una fuerte respuesta de anticuerpos en la sangre y los pulmones. Cuando los animales se expusieron al virus en niveles elevados, eran menos sintomáticos que los hámsters no vacunados, y tenían menores cantidades de virus infeccioso en la nariz y los pulmones. Por ello, no expulsaron tanto virus a través de las exposiciones normales al aire.

A diferencia de las vacunas que se inyectan en el músculo, las inmunizaciones de las mucosas aumentan la producción de inmunoglobulina A (IgA), la primera línea de defensa del sistema inmunitario contra los patógenos, en la nariz y los pulmones. Estos puertos de entrada de la mucosa están entonces protegidos, lo que hace menos probable que los vacunados transmitan el virus infeccioso durante un estornudo o una tos. “Nuestros datos demuestran que la inmunización de las mucosas es una estrategia viable para disminuir la propagación de la covid a través de la transmisión aérea”, destaca Langel.

Simitudes con la vacuna de Enjuanes

El prototipo vacunal que investiga el equipo de Luis Enjuanes, jefe del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, persigue el mismo objetivo, aunque su aplicación será intranasal. El pasado 22 de marzo, en el seno del congreso Imfarma, el científico declaro “nos encontramos en plena evaluación del prototipo de la vacuna intranasal. Los primeros resultados que tenemos son positivos, pero los experimentos en animales no los hemos terminado. Nuestra vacuna es un poco más compleja y tardará más en salir. Si todo va bien para 2023 estaría lista, por la complejidad que tiene”. Asimismo, destacó que “se trata de la primera vacuna intranasal y no intramuscular, ya que el virus es respiratorio y es ahí donde hay que inmunizar”.