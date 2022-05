Cae el principal «banco» del crimen organizado en España

Sabían que les buscaban en Alemania, donde habían logrado vincularles al tráfico de marihuana y de armas hace un par de años pero lograron zafarse de las detenciones practicadas por la Policía Federal en la fase final de la investigación y desde 2020 se escondían en nuestro país. Se trata de una organización criminal liderada por un ciudadano de origen ruso y nacionalidad alemana que había establecido en la Costa del Sol su base de operaciones. Era algo así como el director de un banco con distintas «sucursales» por todo el mundo capaz de prestar dinero en efectivo al instante a miembros de organizaciones criminales. Una suerte de banca paralela para financiar todo tipo de actividades relacionadas con el crimen organizado aunque gran parte de su cartera de clientes eran, principalmente, narcotraficantes.

El ruso, responsable de la organización, trabajaba con dos fieles escuderos –también de nacionalidad alemana pero de origen filipino y kazajo– aunque era él quien se llevaba las comisiones de las operaciones. «El porcentaje variaba según el tipo de operación que fuera pero podía llegar al 5% por cada millón de euros y, solo en un día, podía mover más de 5 millones de euros, lo que supone una ganancia de 250.000 euros en solo una jornada», explica el teniente Marcos, responsable de la operación y de uno de los grupos de Delincuencia Económica de la UCO de Guardia Civil.

Operaciones fugaces

Según el experto, que lleva muchos años persiguiendo este tipo de delitos, la agilidad de estos tipos era realmente llamativa. No solo por la cantidad de movimientos de dinero que podía realizar al día sino porque cuando se producía el intercambio físico del dinero apenas duraba unos segundos. «Como pestañees, te lo pierdes. Son operaciones muy muy fugaces», afirma. Quedan físicamente en un callejón y juntan los coches para dejar pegados los dos maleteros y que no se vea cómo cambian una bolsa de uno a otro, en un establecimiento hostelero... La única premisa es mostrar el «token», la clave de identificación para que ambos sepan con las suficientes garantías que es a esa persona a la que deben entregar el dinero, ya que entre ellos no se conocen de nada.

Así, el «banco» envía a través de canales de comunicación encriptados (mensajería instantánea encriptada en el móvil) una foto del «número de identificación» de un billete y a la otra persona el coincidente, como un billete partido: las dos piezas de un puzzle que encajan. Es entonces, cuando ambos se han cerciorado al mostrarse el «token», cuando se hace el pase en un abrir y cerrar de ojos. «Tanto las aplicaciones encriptadas como el envío de fotos desde smartphones están proliferando ahora con las nuevas tecnologías, lo que también complica las investigaciones», sostienen en la UCO.

Y es que los responsables de la operación bautizada como «Razmiennik» («cambista» en ruso, por la identidad del líder) han detectado el auge en los últimos años de estos entramados de financiación paralela por parte de las organizaciones a consecuencia de los «detectores» de blanqueo que se van incorporando al sistema financiero ordinario y legal. Esas trabas que cada vez con más frecuencia se van encontrando los criminales han llevado a toda la gente que mueve dinero de forma ilegal a acudir a estos sistemas paralelos ilegales.

Aunque no cualquiera puede ser «comercial» ni «cliente» de este banco internacional. No es sencillo conseguir la confianza suficiente para lograr que avalen operaciones tan arriesgadas como son las criminales, siempre susceptibles de ser detectadas por distinto cuerpos policiales. Según el experto de la UCO, cuesta muchos años entrar y siempre va a ser poniendo dinero. «El inicio de las relaciones siempre va a ser aportando tú dinero: arriesgando como prueba de solvencia y compromiso», señala el teniente Marcos.

Así ven tu nivel de seriedad y analizan cómo funcionas. Si pasas esta evaluación continua podrás ser parte de esta red internacional basada en la confianza, muy fácil de perder en estos menesteres. Y si no es fácil entrar en este circuito ilegal de préstamos en «cash» tampoco lo es para los investigadores tratar de vincular a todas esas personas entre sí y poder acreditar todos los ilícitos en los que incurren para que tanto Fiscalía como jueces de instrucción vean clara la «convalidación» con artículos del Código Penal. Sus seguimientos también fueron una locura. Las medidas de seguridad que empleaban en Fuengirola les llevaba a cambiar de piso a diario, aunque finalmente no les sirvió de nada.

RED FALSIFICADORES FOTO: FOTO La Razón

FOTO: FOTO La Razón

La «clave» para el intercambio: «Dame el token»

La quedada para realizar la entrega de dinero se puede realizar una hora después de haber conseguido el «ok» a la financiación. El «gerente» de la banca envía por mensajería encriptada el «token», la mitad de la «pieza del puzzle» al que va a hacer la entrega y la otra mitad al que lo va a recibir. Suele ser un billete con su número de identificación (como en la imagen, que pertenece a esta organización) y ambos solo tienen que mostrárselo cuando se encuentren.