Bruselas quiere obligar a las plataformas de internet a borrar el contenido pedófilo

La Comisión Europea pretende que los proveedores de servicios de internet tengan la obligación de detectar, informar y eliminar cualquier material que pueda constituir abuso sexual a menores. Actualmente, la normativa europea contempla tan sólo la cooperación voluntaria de estas empresas, pero Bruselas cree que esta regulación resulta demasiado laxa teniendo en cuenta el nivel de la amenaza. Según Internet Watch Foundation, en 2021 se registró un aumento del 64% de casos respecto al año anterior.

“Detectar, informar y eliminar el abuso sexual online es necesario de manera urgente para impedir que estas imágenes y vídeos de abuso sexual a niños sean compartidas, lo que traumatiza a las víctimas a menudo años después de que el abuso haya terminado. La propuesta de hoy establece obligaciones claras para las empresas a la hora de detectar e informar del abuso de menores, con fuertes salvaguardas que garanticen la privacidad de todos, incluidos los niños”, ha asegurado la comisaria de Interior Yvla Johansson.

Para terminar con el contenido pedófilo en internet, Bruselas propone un plan que obligará a las empresas no sólo a retirar este material sino a realizar una evaluación de riesgos previa. Además, en cada país europeo se deberá poner en marcha una autoridad nacional que se encargará de evaluar si este trabajo preventivo se está realizando de manera adecuada. Si existe una sospecha fundada, estas autoridades nacionales podrán pedir una orden judicial que permita una vigilancia específica y limitada de tiempo para ver si efectivamente se está diseminando este tipo de material. Según ha explicado Johansson, la tecnología que se podrá utilizar para detectar este contenido que suponga abuso de menores será igual a la empleada por los servidores para bloquear la denominada spam. La Comisión Europea promete que la utilización de estos filtros será lo menos intrusiva posible, con el objetivo de no cercenar la privacidad de los usuarios y no cometer errores.

Estos parámetros serán validados por una nueva autoridad europea, en Centro Europeo contra el Abuso Sexual Infantil. Una nueva agencia que, aunque independiente, se coordinará con Europol y compartirá algunos edificios y recursos. Esta nuevo organismo europeo tendrá la última palabras a la hora de asegurar si las sospechas están fundadas.

Tras haber detectado este material pedófilo, podrán ser las autoridades nacionales las que puedan intervenir de manera directa para su eliminación si no lo hacen las plataformas concernidas de una manera lo suficientemente rápida y eficaz. Además, los proveedores de internet también estarán obligados a deshabilitar el acceso a este tipo de contenido pedófilo si las imágenes y videos están alojados en países fuera de la UE que no quieran colaborar.

La propuesta del Ejecutivo comunitario también quiere reducir las posibilidades de que los niños y adolescentes sean captados a través de internet y, por eso, quiere que las aplicaciones se aseguren de no ser descargadas por menores.