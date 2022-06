La OMS advierte: no sabemos si podremos contener por completo la propagación de la viruela del mono

La última alerta sanitaria, la de la viruela del mono, sigue sumando casos. El Ministerio de Sanidad ha aumentado a 142 los casos confirmados, lo que sitúa a España como el país con más casos detectados, seguido de Reino Unido. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha recibido muestras pertenecientes a 302 casos sospechosos hasta la fecha, lo que supone 5 nuevas sospechas desde el martes. De ellas, 160 han dado negativo para viruela humana y para otros orthopoxvirus, por lo que se descartan como casos.

En el mundo se han notificado un total de 557 casos desde que comenzó el brote, de ellos 338 en la última semana, 119 más que la semana anterior, según ha informado este miércoles el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés. )En el espacio de la UE/EEE serían ya 321 casos en 17 Estados miembros. Múltiples países han informado casos que parecen estar relacionados con eventos que tienen lugar en España (Madrid y las Islas Canarias) y Bélgica (Amberes). Mientras la mayoría de los casos fuera del Reino Unido, Canadá y EE UU están relacionados con viajes. Sin embargo, muchos países también reportan casos sin nexo epidemiológico conocido por viajes al exterior, contacto con otros casos, animales o asistencia a eventos específicos.

La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descartado este miércoles tener que tomar medidas similares a las tomadas durante la pandemia de Covid-19 para atajar la propagación de la enfermedad pero ha reconocido que aún se desconoce si se podrá “contener su propagación por completo”. “Por el momento, la respuesta la viruela del mono no requerirá las mismas medidas que necesitamos para la Covid-19 porque el virus no se propaga de la misma manera. Pero, y esto es importante, aún no sabemos si podremos contener su propagación por completo”, ha señalado en un comunicado su director, Hans Kluge.

Al respecto, ha instado a conseguir “una reducción significativa y urgente” de las exposiciones al virus “a través de una comunicación clara, una acción dirigida por la comunidad, el aislamiento de los casos durante el periodo infeccioso y un seguimiento eficaz de los contactos”. “Nuestro objetivo es contener este brote deteniendo la transmisión de persona a persona en la mayor medida posible”, resume.

Kluge insiste al respecto en que Europa tiene “una oportunidad crítica para actuar rápidamente, juntos, para investigar y controlar esta situación que evoluciona rápidamente”. De hecho, ha advertido de que “la posibilidad de que se produzca una mayor transmisión en Europa y en otros lugares durante el verano es alta”, debido a “las docenas de festivales y grandes fiestas previstas”. “Proporcionan contextos en los que puede producirse la amplificación”, ha alertado.

Por el momento, tal y como ha destacado Kluge, no se sabe con certeza si el virus puede propagarse de una persona a otra a través del semen o los fluidos vaginales, ni si el virus podría persistir en estos fluidos corporales durante más tiempo. “Sí sabemos que la mayoría de las personas que contraen la viruela del mono tendrán una enfermedad leve y autolimitada, pero desagradable y potencialmente dolorosa, que puede durar hasta varias semanas”, detalla.