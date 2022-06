Los casos de viruela del mono se duplican en una semana en el mundo

En la última semana se han registrado en todo el mundo 338 casos de viruela del mono, lo que supone más del doble que los comunicados la semana anterior, que fueron 119, según ha informado el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Del total de positivos (557 a nivel mundial), 321 se han registrado en la Unión Europea, en 17 Estados miembros.

En la última actualización, que comprende del 25 al 31 de mayo, se han notificado 202 casos confirmados en la UE.

En las mismas fechas se registraron 136 casos confirmados fuera de la UE. Concretamente, en Reino Unido (108), Canadá (11), Estados Unidos de América (7), Emiratos Árabes Unidos (3), Argentina (2), Suiza (2), Israel (1) y Tailandia (1). En los casos notificados desde fuera de la UE, el ECDC advirtió de que se recopilan mediante la selección de sitios web oficiales y fuentes de medios.

Mientras tanto, la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descartado tener que tomar medidas similares a las tomadas durante la pandemia de Covid-19 para atajar la viruela del mono, pero reconoció que aún se desconoce si se podrá «contener su propagación por completo».

«Por el momento, la respuesta a la viruela del mono no requerirá las mismas medidas que necesitamos para la Covid-19 porque el virus no se propaga de la misma manera. Pero, y esto es importante, aún no sabemos si podremos contener su propagación por completo», señaló en un comunicado su director, Hans Kluge.

Al respecto, instó a conseguir «una reducción significativa y urgente» de las exposiciones al virus «a través de una comunicación clara, una acción dirigida por la comunidad, el aislamiento de los casos durante el periodo infeccioso y un seguimiento eficaz de los contactos». «Nuestro objetivo es contener este brote deteniendo la transmisión de persona a persona en la mayor medida posible», aseveró Kluge.