Utiliza este truco para que la ropa de algodón que ha encogido en la lavadora vuelva a su tamaño original

Muchas personas tienen problemas para conservar las prendas de algodón del mismo tamaño que tenían cuando las compraron. Por ejemplo, cuando nos probamos una camiseta de algodón de nuestra talla en la tienda, siempre luce perfecta. Se ajusta a los hombros y a las mangas a la perfección... y deja la suficiente holgura en el pecho y en el torso como para que nos sintamos cómodos llevándola. Es decir, que parece hecha específicamente para nosotros. Sin embargo, sólo se necesita un primer lavado para que aquella camiseta -que en un principio era perfecta- haya encogido tanto… que ahora ninguna de las costuras parece estar donde corresponde.

Las prensas de algodón suelen perder gran parte de su tamaño en la lavadora | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime Dreamstime

Es un problema muy frecuente. En principio, las prendas de algodón que encontramos en el mercado están bastante protegidas contra las deformaciones provocadas por el calor. Antes de su comercialización han sido sometidas a un proceso mecánico llamado “sanforizado”. Este tratamiento consiste en someter a los tejidos de algodón a las altas temperaturas del vapor de agua, lo que provoca que las fibras de algodón se contraigan.

Mientras tanto, los tejidos hacen un recorrido por el que pasan por una serie de rodillos, que harán que las fibras adopten su forma final. Este tratamiento hace la tela pierda sus dimensiones originales... pero a su vez gana en resistencia del tejido. Es decir, que gracias al sanforizado, las prendas de algodón se encogen mucho menos de lo que podrían llegar a encogerse sin él.

Pero -como bien sabemos- no es un proceso infalible. Para evitar que nos vuelva a suceder, debemos recordar que la ropa de algodón no encoge porque la hayamos lavado… sucede porque la hemos lavado mal. Y no son ni el agua ni el jabón los que hacen que las fibras de algodón pierdan su amplitud original… es el calor. Por eso, los expertos recomiendan el lavado en agua fría. Y a la hora de secar la ropa de algodón, aconsejan tenderla al aire libre. Esto evitará que el calor de la secadora la deforme.

A la hora de introducir las prendas de algodón en la lavadora, debemos tomar la precaución de utilizar agua fría | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime

Un truco para agrandar la ropa de algodón

La revista Elle compartió en el mes de abril del 2020, un truco supuestamente infalible para agrandar la ropa encogida de algodón. De acuerdo con la publicación, lo único que hay que hacer es sumergir la prenda en agua tibia (no caliente) con un poco de champú para bebés. Después de media hora, más o menos, podemos colgarla para que se seque al aire libre. Y de vez en cuando convendría también estirar un poco el tejido para facilitar el proceso.