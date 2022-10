La toxoplasmosis, una infección de la que huir durante el embarazo: ¿cómo evitarla?

Aproximadamente un 20% de la población de nuestro entorno presenta inmunidad adquirida al Toxoplasma, es decir, que tiene anticuerpos porque ha estado en contacto con el parásito en cuestión y, por tanto, en caso de embarazo presentará inmunidad contra la enfermedad. Su infección puede dar lugar a graves alteraciones en el feto, por lo que suele recomendarse durante el embarazo seguir una serie de pautas de alimentación para prevenirla.

Eso sí, el doctor Miquel Ángel Jiménez, jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, recuerda que aquella gestante que presente anticuerpos previos a la gestación contra el Toxoplasma, es decir, que haya superado la infección previamente al embarazo, está protegida de volver a contraer la infección.

Precisamente, este especialista explica que entre las preguntas más frecuentes en la primera visita de las embarazadas se encuentran aquellas relacionadas con la alimentación, donde la toxoplasmosis tiene un papel importante precisamente por ese cambio de dieta necesario del que hemos hablado.

“El cambio de dieta es necesario en quienes no hayan pasado la toxoplasmosis porque la infección por este parásito durante la gestación puede causar afectación al feto a nivel del sistema nervioso, ocular y sanguíneo. Aunque la infección fetal no se produce en todos los casos, su incidencia aumenta a medida que la gestante está de más semanas de embarazo. Solo un porcentaje muy bajo de bebés presentan afectación al nacimiento”, explica el especialista.

En este sentido, desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) añaden que el toxoplasma presenta especial ‘predilección’ por el tejido nervioso, pudiendo dar lugar a graves alteraciones en el desarrollo cerebral, con consecuencias como la hidrocefalia, alteraciones del neurodesarrollo, muerte fetal intrauterina, retraso psicomotor, defectos visuales o, por ejemplo, coriorretinitis (una infección de la retina), entre otras patologías.

Dieta especial durante el embarazo

Concretamente, el doctor Jiménez indica que la toxoplasmosis es una infección producida por un parásito, el ‘Toxoplasma gondii’, que hace necesario cambiar los hábitos alimenticios durante el embarazo.

Señala igualmente que, en la mayor parte de los casos, la transmisión de este parásito suele tener lugar a través de la ingesta de carne cruda o poco cocinada, o mediante la exposición a heces de gatos infectadas. “La tierra, las verduras mal lavadas y el contacto con gatos pueden ser otras fuentes contaminantes”, apunta.

Además, ve conveniente que una embarazada que no haya pasado la toxoplasmosis cuide su dieta en este sentido porque la infección de una persona sana, no gestante, por Toxoplasma habitualmente no se detecta, es asintomática y no produce secuelas, argumenta igualmente el ginecólogo del Hospital Universitari Sagrat Cor.

Eso sí, indica el doctor Jiménez que, aunque cuando un humano adquiere la enfermedad raramente da síntomas, durante la infección algunas personas (10%) sí desarrollan algunos similares a los de la gripe, como el dolor de cabeza y de cuerpo, la fiebre, cansancio o bien ganglios linfáticos inflamados.

Cómo prevenirla

Con ello, el doctor Miquel Ángel Jiménez, jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, cree recomendable tomar las siguientes precauciones de cara a evitar que una mujer gestante se infecte por primera vez de este parásito durante el embarazo:

- Lavarse bien las manos, con agua caliente y jabón, antes de manipular alimentos.

- No ingerir carne cruda, ni tampoco poco cocinada. Tomar la carne bien cocinada, hecha a temperaturas superiores a los 80 grados o con una congelación previa a temperaturas inferiores a 18 bajo cero durante 48 horas. No olvidar que los procesos de ahumados, los embutidos crudos y el jamón pueden presentar también toxoplasmosis.

- Lavar y desinfectar los utensilios de cocina con agua caliente y jabón, principalmente los cuchillos y tablas en las que se ha de cortar carne cruda para evitar la contaminación cruzada. Después de manipular carne cruda hay que lavarse muy bien las manos.

- Evitar el consumo de leche no pasteurizada, ya que los lácteos no pasteurizados pueden contener parásitos de Toxoplasma.

- En caso de trabajos de jardinería o de manipulación de tierra es necesario utilizar guantes, y al finalizar hay que lavarse bien las manos con agua y con jabón.

- Lavar y frotar las frutas y verduras frescas, sobre todo si se van a comer crudas, y pelar la fruta después de lavarla.

- En caso de tener gato, evitar la limpieza de sus heces, sustituirle la carne cruda por pienso o comida enlatada y evitar el contacto con otros gatos (que no salga a la calle). El Toxoplasma gondii es un organismo parasitario unicelular que puede infectar a la mayoría de animales. Estos organismos se excretan en las heces de los gatos.

- Consumir agua corriente o embotellada, que ha sido tratada previamente, y evitar fuentes de agua naturales y ríos.