¿Qué supermercados estarán abiertos el día 12 de octubre?

El próximo 12 de octubre se celebra, en todo el territorio español, el Día de la Hispanidad, que rememora la llegada de Cristóbal Colón a América, además de conmemorar el día de la Virgen del Pilar, patrona de España. Un día que se considera festivo en todo el país, por lo que la mayoría de los trabajadores no tendrán que acudir a su puesto de trabajo. Sin embargo, no todos podrán disfrutar de este día, hay comercios que siguen ofreciendo sus servicios independientemente de si es festivo o no y, entre los que más interesan a los consumidores, se encuentran los supermercados.

Aunque la mayoría las principales cadenas de supermercados mantendrán abiertos sus establecimientos, existen algunos que adaptarán sus horarios para este festivo, incluso algunos de ellos no abrirán. Para saber cuáles podremos visitar, estos son los horarios de supermercados como Mercadona, Carrefour, Alcampo, Dia o Lidl, entre otros.

Mercadona

Entrada al supermercado del barrio sevillano de Parque Alcosa FOTO: Mercadona

Según los horarios de este establecimiento, los supermercados de Mercadona permanecen cerrados todos los domingos y festivos, por lo que no estará abierto durante el 12 de octubre.

Carrefour

Supermercado de Carrefour FOTO: La Razón

Carrefour suele dar libertad a sus establecimientos para decidir si abrirán o no, es por ello que la mejor opción para averiguar si nuestro supermercado de confianza está abierto es consultar el horario de la tienda en concreto a la que vayamos a acudir.

Lidl

fachada de un supermercado Lidl en Rubí (Barcelona) LIDL 28/09/2022 FOTO: LIDL LIDL

Lidl, al igual que Carrefour, da libertad a sus establecimientos a la hora de elegir si abrir o no los domingos y festivos. Por lo que lo ideal es que consultemos el horario del supermercado al que queremos acudir.

Alcampo

Entrada de un supermercado Alcampo

En Alcampo el criterio es muy similar a los dos anteriores, pero en este caso son las comunidades autónomas las que determinan si los locales abren o no y en qué horario. En el caso de Madrid, los hipermercados abrirán de 9:00 a 22:00 y los supermercados, de 10:00 a 21:00. Por su parte, en comunidades como Cataluña o Canarias, las cadenas del supermercado permanecerán cerradas durante todo el día, mientras que en Castilla y León, Galicia, País Vasco y Aragón sólo abrirán tiendas específicas. Por último, en la Comunidad Valenciana, la mayoría de supermercados abrirán de 9:00 a 22:00, mientras que en Andalucía, todos permanecerán cerrados, a excepción de los situados en la ciudad de Sevilla, que abrirán de 9:00 a 22:00.

DIA

Supermercado de grupo Dia GRUPO DIA (Foto de ARCHIVO) 10/09/2021 FOTO: GRUPO DIA GRUPO DIA

Los supermercados de la marca DIA, por norma general, abren de lunes a sábado de 9:00 a 21:30, sin embargo hay algunos que también abren los domingos en horario de mañana. Por lo que es de esperar que los que abren los domingos también lo hagan este festivo. No obstante, lo mejor es asegurarnos consultando la página web del establecimiento.

El Corte Inglés

Centro de El Corte Inglés e Hipercor de Méndez Alvaro. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

En cuanto a los hipermercados y supermercados de El Corte Inglés, al igual que ocurría con Alcampo, Carrefour o Lidl, también dependen del criterio de elección de cada establecimiento. La mayoría de los hipermercados abrirán de 11:00 a 22:00, sin embargo la web de El Corte Inglés no especifica los horarios de dicho festivo en lo que a supermercados se refiere, por lo que deberemos consultar el horario del establecimiento en concreto para saber si abrirá sus puertas al público.

Ahorramas

Supermercado Ahorramas AHORRAMAS 23/12/2021 FOTO: AHORRAMAS AHORRAMAS

Por último, la mayoría de los supermercados de la cadena “Ahorramas” abrirán en horario reducido, de 9:00 a 15:00. No obstante, conviene consultar el horario en su página web para no llevarnos una sorpresa desagradable.