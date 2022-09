¿Caduca el agua embotellada?

Sabemos que el consumo de agua que es esencial para la vida diaria, que nos hidrata, ayuda a que nuestros órganos funcionen correctamente y aumenta los niveles de energía. Beber mucha agua es importante. Pero una pregunta a considerar cuando se trata de agua embotellada es la siguiente: ¿este agua caduca?

Siga leyendo para obtener más información sobre la vida útil del agua embotellada, cuánto tiempo puede durar, la mejor manera de almacenarla y qué significan realmente estas fechas de caducidad.

¿Puede caducar?

Uno de los mayores problemas de salud es el plástico procedente de las botellas de agua

Desafortunadamente, aunque podamos pensar en ella como un alimento no perecedero, resulta que el agua embotellada en realidad no dura para siempre. Si bien la razón por la cual los productos lácteos o los huevos tienen una fecha de caducidad que se explica por sí misma, es posible que se sorprenda al descubrir que el agua embotellada tenga fecha de caducidad. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en realidad no exige que estas botellas tengan fecha de vencimiento. Por otro lado, para el agua del grifo, la FDA y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) aconsejan no consumirla si lleva almacenada más de 6 meses, aunque se se almacene correctamente, ya que no proviene de un lugar tan regulado como el agua embotellada.

¿Está mal beber agua caducada?

Agua embotellada FOTO: La Razón (Custom Credit)

Resulta que no es la calidad del agua lo que debería preocuparnos, es el plástico en el que viene empaquetada el agua. Generalmente este tipo de envases utilizan tereftalato de polietileno (PET) para botellas minoristas y polietileno de alta densidad (HDPE) para los bidones de agua. Por lo que, técnicamente, es el envase la que se estropea, no el agua. Estos plásticos pueden “filtrarse en el líquido de la botella una vez caducada, o especialmente cuando se exponen al calor, incluida la luz solar y el calor generado dentro de los automóviles”, según Amy Leigh Mercree, experta en salud holística. “La toxicidad contenida en el material plástico entra al agua”. Esto no solo puede afectar al sabor, sino que también podría crear un problema grave de salud. “Es disruptivo para el sistema endocrino, causando varios tipos de cáncer, problemas neurológicos y dañando el sistema inmunológico”. El plástico poroso también puede hacer que el agua acumule olores y otros tipos de agentes del exterior. En casos raros, cuando se almacena incorrectamente, el agua embotellada también puede desarrollar moho o algas. Sin embargo, si su agua embotellada se almacenó en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, sin importar cuánto tiempo haya pasado, no debería haber ningún problema con su consumo.

¿Cuánto tarda en caducar el agua?

Hombre bebiendo agua FOTO: La Razón (Custom Credit)

Aunque es un poco arbitrario, Mercree señala que la mayoría de las empresas de agua embotellada imprimen una fecha de caducidad estándar de dos años. No hay una forma precisa de predecir exactamente cuándo el agua de la botella ya no es apta para beber, pero “es lógico que cuanto más tiempo haya estado en circulación la botella, más probable es que haya estado expuesta al calor o haya comenzado a degradarse en general”, explica Mercree.

¿Puede enfermar por beber agua caducada?

Botella de agua FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si bien técnicamente, sí que podemos enfermar por el consumo de agua caducada, es algo bastante raro. Como regla general, siempre que nos la bebamos razonablemente pronto y no lo expongamos a un calor intenso durante mucho tiempo ni demasiado cerca de productos químicos, el agua embotellada debería estar perfectamente.