La OCU advierte de la presencia de sustancias peligrosas en tres populares máscaras de pestañas

La Organización de Consumidores y Usuarios ha llevado a cabo un análisis de las14 máscaras de pestañas de color negro con efecto volumen que se comercializan hoy en nuestro país y ha encontrado que en tres de ellas existe una concentración excesiva (a su juicio) de dos sustancias que podrían generar daños para la salud: el níquel y el formaldehido.

La OCU analiza muchos de los productos comercializados en España para comprobar su seguridad para los consumidores | Fuente: Fernanda Prado / Unsplash FOTO: Fernanda Prado para Unsplash Fernanda Prado para Unsplash

El Reglamento de Cosméticos de la Unión Europea incluye estos elementos en la lista de sustancias prohibidas. Sin embargo, sí que permite su presencia en los productos comercializados en la Unión Europea cuando se trata simplemente de trazas residuales que no se han añadido de forma deliberada y cuando no existen medios técnicos para eliminarlas. Una posición con la que no coincide la OCU, que considera que “se trata de una normativa laxa que atiende los intereses de las empresas cosméticas por encima de la seguridad de los ciudadanos”.

El níquel se encuentra en los cosméticos como una impureza procedente de las materias primas con los que se han fabricado, como los pigmentos, o incluso de los propios procesos en la fabricación del propio producto. El gran problema de esta sustancia es que es el mayor alérgeno de contacto.

El formaldehído, por su parte, puede formarse cuando se combinan ciertos ingredientes (como los conservantes) y puede inducir problemas de sensibilización en la piel y probablemente sea cancerígena.

Los productos que ha señalado como peligrosos la Organización de Consumidores y Usuarios son Maxfactor Divine Lashes, Deliplus Maxi Volumen (de Mercadona) y Chanel Le Volume. La OCU asegura que la concentración de estas sustancias es excesiva en estas máscaras de pestañas (De níquel en los dos primeros productos y de formaldehído en el tercero). Y además de advertir de los peligros a los que se expondrán los consumidores que utilicen estos peligros a diario, la OCU también ha solicitado la intervención de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para legislar al menos unas cantidades máximas.

La excesiva concentración de níquel y formaldehido en algunos cosméticos hace que estos sean peligrosos para los consumidores | Fuente: Objetivo Bienestar FOTO: ObjetivoBienestar larazon

OCU advierte además que la alegación “oftalmológicamente testado” que aparece en varias de las máscaras de pestañas analizadas, no garantiza mayor seguridad para el ojo que en el resto de estos productos. Y es que la legislación actual ya establece que todos los productos deben ser seguros para el uso previsto, para lo cual pasan una serie de pruebas específicas. El análisis de OCU también advierte que justo la mitad de las 14 máscaras analizadas se venden sin precintar, lo que supone un riesgo añadido dado que se trata de un producto que se aplica cerca del ojo y cuya higiene conviene preservar al máximo.

Por último, desde un punto de vista medioambiental OCU critica el impacto negativo de estos productos. Primero, porque algunos usar un doble envase: el propio tubo de rímel y la caja exterior. Y segundo, por el mal diseño de algunos de ellos, donde se deja sin aprovechar hasta un 53% del contenido.