¿Por qué los perros adoran revolcarse y rodar por el suelo?

Las mascotas cuentan con una gran importancia en muchos hogares. Cualquier animal que forma parte de una familia es, así, un miembro destacado que comparte prácticamente todas las situaciones que se dan en las casas.

El perro, además, es un elemento destacado en nuestra sociedad. Tanto en España como la mayoría de países del mundo los canes son el animal doméstico con mayor presencia en la mayoría de familias, algo que se ha construido con el paso de los siglos entablando una amistad sin igual.

“El mejor amigo del hombre” no es un dicho que este animal se haya ganado por casualidad. Su fidelidad, por ejemplo, ha sido una de sus múltiples cualidades que han llevado a los humanos y canes a establecer un vínculo especial prácticamente imposible con otro ser vivo.

Aunque los gatos con el paso de los siglos también hayan estado presentes no es posible equiparar la relación entre perros y humanos. El can, así, ha acompañado al hombre desde las primeras cacerías cuando ni siquiera éramos sociedades tal y como las conocemos hoy en día. Gracias a ello, además, este vínculo ha ido perdurando con el paso de los tiempos pasando de generación en generación.

Ahora, en pleno siglo XXI perros y humanos siguen siendo mejores amigos. En algunos hogares, por ejemplo, no se entiende que no haya la presencia de un can en casa donde tras la pérdida, muy dura, de cualquier animal se suele reemplazar con uno nuevo.

En España como en otros países, además, la legislación para su protección ha dado en los últimos años pasos de gigantes. La novedad más reciente, así, ha sido reconocer a las mascotas como un miembro más de la unidad familiar modificando, además, el código civil que ha dejado de considerarlos “cosas” para así dotar a este nuevo individuo de mayor protección frente a posible maltrato.

Por qué los perros se revuelcan por el suelo

Esto último escenifica a la perfección la gran importancia de los animales y, especialmente, los perros. Así, muchas familias cuentan con un ejemplar en sus casas. Sin embargo, en ocasiones desconocemos ciertas actitudes de nuestra mascota que suelen ser muy habituales. Los perros, por ejemplo, adoran rodar y revolcarse por el suelo. A continuación, repasamos por qué realizan estos movimientos.

Si nuestro perro se restriega en la hierba después de un baño, por ejemplo lo más normal es que sea para quitarse el olor al producto utilizado. Además, también puede tener un componente de instinto animal. Cuando los canes ven un animal muerto y se restriegan sobre él es para coger su olor y así poder camuflarse ante posibles presas. Incluso, puede ser una señal para alertar a la manada de que ha cazado.

Los estudios acerca de los canes, además, también han conseguido averiguar que esto es un componente de distracción y entretenimiento para ellos. Revolcarse puede ser muy placentero por lo que optan por realizar el gesto a menudo. Incluso, lo hacen para llamar nuestra atención. Si por algún motivo nuestro perro se revuelca sobre el suelo consiguiendo que no dejemos de mirarlo o juguemos con él habrá conseguido que centremos nuestra atención en él.

Sin embargo, este gesto puede no ser siempre positivo. Un revolcón habitual de nuestra mascota puede avisarnos de cierta incomodidad como pulgas o garrapatas. Esto les ayuda a librarse del picor sin dañarse. Por ese motivo, deberemos vigilar cuándo y cómo realizan este gesto tan habitual para los canes.