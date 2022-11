¿Qué puedo hacer si mi perro está enfermo y no quiere comer?

Los perros son animales muy curiosos a los que les encanta investigar su entorno y comer todo lo que encuentran. Desafortunadamente, este comportamiento impulsivo puede causar algún tipo de enfermedad y en consecuencia el perro puede negarse a comer. Razón por la cual es importante conocer qué podemos hacer para ayudar a nuestro querido amigo de cuatro patas.

La pérdida de apetito es un signo que muestra que nuestro can se encuentra enfermo y existen una gran variedad de razones que pueden causar este síntoma. Por lo tanto, es importante determinar la causa subyacente antes de encontrar un recurso adecuado y aunque la aplicación de ciertos remedios caseros puede ser efectiva, siempre es recomendable consultar a un veterinario.

No obstante, el mejor método posible para asegurarnos que todo está bien es revisar las heces del animal. Si encontramos restos de sangre en ellas, esto podría ser una señal de enfermedad grave y debemos comunicarnos con un especialista de urgencia, del mismo modo que si el animal se encuentra vomitando y con diarrea y estos síntomas no desaparecen en 24 horas.

Ayuno

El ayuno ayudará al sistema gastrointestinal de nuestro perro a descansar y recuperarse. | Fuente: Pixabay / Ebowalker FOTO: La Razón (Custom Credit)

Con la comida fuera de la ecuación, hay muchas más posibilidades de que los vómitos cesen. Por lo general, un ayuno de 24 horas es más que suficiente para restablecer el sistema digestivo. Sin embargo, la duración del ayuno puede variar según el tamaño y la edad del perro. Si el animal vomita bilis de color amarillo, esto quiere decir que el perro está vomitando con el estómago vacío.

Cambio de dieta

Dueño dando de comer a su perro, de raza Carlino, pienso seco a base de arroz Dreamstime

Después del periodo de ayuno, los vómitos deberían cesar. Momento que aprovecharemos para realizar un cambio en la comida de nuestro peludo amigo, reemplazándola por pollo hervido y arroz. Debemos asegurarnos de que el pollo que estamos usando no tiene piel ni huesos y que el arroz constituya la mayor parte de la comida, alrededor de dos tercios. El pollo simplemente está ahí para que la comida sea más tentadora para el perro. Siga dando esta dieta al animal hasta que mejore. Una vez que sintamos que nuestro perro está bien, vuelva a introducir gradualmente la comida que normalmente consume.

Jengibre

El jengibre tiene un efecto que bloquea los receptores del intestino que causan las náuseas

Es posible que nuestro perro no esté comiendo debido a las náuseas. Si ese es el caso, un buen remedio podría ser una “golosina” para mascotas o un té que incorpore jengibre. Esta planta tiene un efecto “antinauseas” que bloquea los receptores de serotonina en el intestino que las causan, no obstante, si decidimos alimentar a nuestro perro con jengibre crudo o en polvo, debemos asegurarnos de darles una dosis segura. Para un perro pequeño con solo una pizca bastaría. Para los perros de tamaño medio lo ideal es darles aproximadamente un cuarto de cucharadita. Y, para los perros más grandes alrededor de media cucharadita.

Estreñimiento

La comida húmeda contiene más agua, lo que ayudará a activar el movimiento de los intestinos FOTO: Dreamstime Dreamstime

Si nuestro perro solo se alimenta de comida seca, el estreñimiento puede ser la razón por la que no come. Podemos resolver este problema cambiando a un alimento enlatado durante unos días. Dado que la comida húmeda tiene más agua, será más fácil activar el movimiento de los intestinos. No obstante, debemos consultar con nuestro veterinario antes de elegir el alimento para evitar cualquier reacción alérgica.

Otro método para mejorar la digestión de nuestro querido amigo es agregar más fibra a su dieta. Esto mejorará el movimiento intestinal que será útil en el tratamiento del estreñimiento. Del mismo modo, aumentar la cantidad de ejercicio diario también puede ayudar a nuestro perro a recuperarse de esta enfermedad.