Domingo negro: tres mujeres mueren asesinadas

Después de un mes de diciembre trágico en lo que a violencia machista se refiere, el nuevo año comienza también de forma poco alentadora. Así, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga dos asesinatos machistas ocurridos hoy en El Puerto de Santa María (Cádiz) y en Piedrabuena (Ciudad Real), que de confirmarse serían los dos primeros crímenes de esta naturaleza en 2023 y elevaría a 1.184 las mujeres asesinadas desde 2003. A estas dos muertes hay que sumar la de otra mujer en Roquetas de Mar, estrangulada por un hombre después de haber mantenido relaciones sexuales.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha instado a «revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación» hasta poner fin a los crímenes machistas. «En investigación los primeros asesinatos machistas del año. Revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación hasta evitarlos todos. Pero no acabaremos con la violencia machista si no acabamos con el machismo: educación, prevención y feminismo hasta que no haya ni una menos», ha escrito la ministra en la red social Twitter.

La Guardia Civil ha detenido esta mañana a un hombre en Piedrabuena (Ciudad Real), acusado de matar presuntamente a su pareja con un arma blanca, una joven de 24 años. El hombre, de unos 30 años, ha negado ser el autor de los hechos y ha asegurado que la víctima se clavó accidentalmente el cuchillo, según han confirmado a Efe fuentes cercanas a la investigación. La pareja tiene una hija de 3 años que no se encontraba en la vivienda familiar en el momento de los hechos, ya que pasaba la noche en casa de sus abuelos. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han informado además de que se ha decretado el secreto de sumario sobre el caso.

El segundo crimen contra una mujer, Eva A. M., se produjo en El Puerto de Santa María (Cádiz). La Policía Nacional detuvo a un hombre de 40 años, que confesó haber matado de un disparo a su pareja, de 46 años. El hombre, que portaba un revólver y estaba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias tóxicas, manifestó a los agentes que «había matado a su amor». El cadáver de la mujer, con la que el presunto asesino mantenía una relación sentimental desde hacía más de un año, fue hallado sin vida sobre las 7 de la mañana del domingo en una vivienda en el núcleo costero de Valdelagrana.

El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ha detallado que el autor material tenía antecedentes por violencia machista por otra pareja anterior, aunque el caso permanecía en VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) como inactivo.

La tercera víctima se ha producido en Roquetas de Mar (Almería), donde un hombre un hombre ha confesado a la Guardia Civil haber estrangulado a una mujer tras haber mantenido relaciones sexuales con ella, según han declarado fuentes próximas a la investigación. La fallecida, rumana de 44 años, y el detenido, senegalés de 30, no eran pareja sentimental, añadieron las mismas fuentes, que han precisado que el detenido tenía antecedentes en VioGén en relación con otra mujer.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.