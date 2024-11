Que no te estafen: estas son las 5 cosas que no deberías comprar en una tienda de segunda mano

Existe 'algo' en los jóvenes que nos lleva a despreciar la ropa actual de nuestros padres y, sin embargo, amar la que llevaban nuestros abuelos o incluso los mismos padres en su juventud. Un freudiano trataría de encontrar una narrativa traumática, pero plausible en todo esto. Pero como el psicoanálisis es todo literatura y nada ciencia, digamos que las modas son cíclicas o que el marketing es bueno y quédese ahí la disertación superficial.

Aún así, vuelven a estar en boga cuestiones algo más trascendentes, como este revivir del llamado 'cine quinqui' y la igualmente mala situación y pobres expectativas de futuro de la generación joven a día de hoy, que en España tienen un índice de paro del 26,6% (el doble que la media mundial). Se exportan y reinterpretan desde el pasado cortavientos de colores o camisas como las que llevaba el personaje de 'Desi' en 'Cuéntame', pero no viejos oficios como el de sereno o callista.

Lo 'vintage' está de moda y ha llegado para quedarse, ya que se puede ver cómo en casi todas la ciudades españolas están reapareciendo tiendas de moda y objetos 'antiguos' o 'retro' más allá de las almonedas. Desde ropa hasta vajillas, pasando por videojuegos o discos de vinilo, no es tanto por el precio como por una nostalgia de algo que no se vivió en su momento.

Seis de cada diez andaluces utiliza ropa de segunda mano regalada o comprada La Razón

Los costes de un bien de segunda mano son muy ambiguos, ya que el valor de mercado puede variar mucho dependiendo del estado y de criterios históricos, además de la oferta y demanda. Esto hace que se puedan encontrar tanto auténticas 'gangas' en un mercadillo como completos fraudes, por lo que se debe siempre comparar los precios y prestar mucha atención a cualquier pista que pueda confirmar la autenticidad de un objeto.

Estas son las 5 cosas que no deberías comprar jamás en una tienda de segunda mano

El cerebro humano es capaz de procesar información en unas cantidades y a una velocidad increíble, pero de la misma forma también cae demasiado fácilmente en trucos de marketing o juegos mentales muy superficiales porque está en busca de lo que agraden. Es inevitable sentirse reconfortado después de conseguir un descuento, aun cuando se sabe que sigue pagando un sobrecoste.

Existen una serie de consejos a seguir para no caer en engaños y acabar llenando la casa de 'trastos' viejos, aparatosos y muy caros. Si no se es un experto, a veces cuesta mucho diferenciar un buen producto de uno mediocre con el precio hinchado a propósito. Para no caer en estafas y adquirir más y mejores cosas de segunda mano, aquí va una lista con 5 clases de objetos que no se deben comprar jamás en estos comercios o mercadillos.

1. Objetos con mal olor

Ya sea una prenda de ropa o un mueble, si un bien de segunda mano desprende algún tipo de mal olor es una muy mala señal. Indica que, o bien no se ha conservado correctamente, o bien ha estado en contacto con alguna clase de basura o podredumbre. No se debe pagar por nada que haya sido sacado de la basura de esta forma, y menos aún ropa, prendas íntimas o utensilios de cocina que puedan transmitirnos enfermedades.

Ropa segunda mano PIXABAY (meandcolors)

2. Cosas que no necesitas

Hay un viejo refrán que nos enseña que "la avaricia rompe el saco". Por muy barato que esté un objeto, si sabes de antemano que ni te va hacer falta ni lo vas a utilizar nunca, no lo compres. Solo habrás perdido tiempo y dinero. Sí, es una pena que justo ese pantalón tan bonito no fuese de tu talla, pero es lo que hay y no puedes hacer nada al respecto, salvo no malgastar.

3. Objetos difíciles de reparar

Ya sea un escritorio antiguo que necesita muchas capas de pintura o una máquina de escribir con más letras caídas que puestas, si no eres experto en reparaciones, o si ponerlo a punto te llevaría más tiempo y dinero que comprar el mismo objeto en mejores condiciones, déjalo estar. Hay que sopesar mucho los costes y beneficios y, normalmente, no merece la pena.

4. Bienes demasiado caros

A no ser que seas un experto tasador y un entendido de la materia, nunca compres objetos con un precio sospechosamente elevado. Es una estrategia de muchos comercios de segunda mano para hacer creer a los clientes que tienen delante toda una joya, cuando puede no ser así. Ante la duda, consulta la opinión de un experto, y nunca adquieras nada con un precio elevado de forma impulsiva, porque probablemente lo puedas encontrar en otro lugar mucho más barato.

5. Electrónica sin garantía

Si el establecimiento no te deja probar primero un aparato eléctrico para comprobar si funciona o no, o si este no contiene manual de instrucciones ni ninguna clase de garantía de devolución, es mejor no comprarlo. Podrías acabar cargando hasta casa con un 'pisapapeles' enorme y caro.