La acertada predicción de la Aemet francesa: "precipitaciones de 400 litros/m2 que podrían poner en peligro la vida"

Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado esta mañana a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por su labor de "observación y predicción" en la tragedia de Valencia, la realidad es que la Agencia minimizó los efectos de la DANA. Ninguna de sus alertas mostró la dimensión del temporal que se cernía sobre el este de España, máxime si lo comparamos con la predicción, casi milimétrica, que hizo el sistema meteorológico francés AROME-HD, que opera Météo-France. Sus radares y sistemas de predicción meteorológica detectaron, la madrugada del martes 29 de octubre "precipitaciones de 400 litros por metro cuadrado e inundaciones relámpago que podrían poner en peligro la vida". Aunque al final llegaron a los 450 litros metro cuadrado en los peores momentos, la Aemet predijo la mitad, entre 150 y 180.

Según informa OK Diario, unos minutos antes de las 9 del martes, el experto francés en fenómenos meteorológicos adversos, Nahel Belgherze, tras analizar la imagen de AROME-HD, dio la voz de alarma y deja constancia de ello en redes sociales: "En las próximas horas todas las miradas estarán centradas en el este de España, ya que se espera que una depresión en niveles superiores produzca otro episodio de lluvia importante".

Unas horas más tarde, la Aemet española da un aviso similar, alertando de un "episodio de lluvias potencialmente muy adverso durante los próximos días". Su alerta predijo "precipitaciones fuertes en amplias zonas del país e incluso torrenciales en la vertiente mediterránea, con acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas". "Hasta 150 litros" estaba muy alejado de lo que finalmente sucedió.

Sin embargo, lo que se veía en las imágenes del sistema meteorológico francés AROME-HD era una enorme mancha negra sobre la Comunidad Valenciana que iba tornándose amarilla con el paso de las horas, lo que, en la escala de intensidad de lluvias, simboliza riesgo de catástrofe: alrededor de 400 litros por metro cuadrado.

¿Como es posible que el sistema frances diera una previsión más acertada que el español? Pese a que ambas agencias meteorológicas utilizan un "modelo de predicción numérica" similar, lo cierto es que las especificaciones de ambos sistemas muestran que el francés -como ha ocurrido en esta ocasión- es más preciso. Según explican a OK Diario fuentes dedicadas al análisis meteorológico profesional, el modelo francés (AROME) y el español (HARMONIE, desarrollado en base al francés) se distinguen esencialmente en su resolución horizontal, que permite una mayor precisión geográfica: el francés tiene una resolución de 1,3 kilómetros y el español de 2,5 kilómetros. Otra de las diferencias es la frecuencia con la que estos sistemas actualizan su predicción: el español lo hace cuatro veces al día, el francés lo hace cinco.

Pero la de la Agencia francesa no ha sido la única predicción que le ha dado un repaso a las de la AEMET. El pasado viernes 25 de octubre, el agricultor conocido como 'El Palleter' publicó en TikTok un vídeo avisando de todo lo que estaba ocurriendo en los radares meteorológicos en Valencia, diciendo que "Esto no lo sabe casi nadie, pero desde hace unos días, los que miramos el radar de meteorología, porque ya hay un poco de lluvia, se ve como se aproxima a la Comunidad Valenciana y a todo el litoral del Mediterráneo y parte de Andalucía, una DANA".

Por su profesión, este agricultor era consciente de lo que podía suponer un temporal así, con esas características visibles y, explicó que "si os paráis a mirar, hoy 25 de octubre, el radar de lluvia veréis como no funciona. El radar aquí en Valencia no va. La gente cuando sale a las carreteras no sabe por dónde llueve". Durante el vídeo hace una denuncia sobre de quién es la responsabilidad de todo esto, aludiendo a la Administración Central y afirmando que para gastarse el dinero en chiringuitos si están.

Por otro lado, la Embajada de Japón en España envió una alerta por SMS los días 28 y 30 a los móviles de los ciudadanos que esos días estaban en España parta avisarles de la DANA, especificando con precisión las zonas afectadas.