Un agricultor avisó hace 4 días de que los radares meteorológicos en Valencia no funcionaban

Este nuevo temporal en España puede ser el peor en mucho tiempo. En las últimas horas, ya se han registrado más de sesenta muertes y decenas de desaparecidos por todo lo ocurrido en el día de ayer. La peor parte se la ha llevado la Comunidad Valenciana, que ha calificado la borrasca como la peor en el siglo XXI. Según han informado fuentes de Presidencia y de Emergencias de la Valencia, la cifra de muertos se eleva a las 72 personas.

Este tiempo continua afectando a la provincia de Castellón, que sigue en alerta naranja hasta las 14:00h, en las que puede llegar ha acumular más de 20 litros por metro cuadrado. Ante esta situación, muchos son los que se han volcado con todos los valencianos, entre ellos el Rey que ha trasladado su pésame a todas las víctimas de la DANA y pide a los ciudadanos que tengan cuidado. Por otro lado, Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje de solidaridad y ha dejado claro que los afectados contarán con los recursos del Estado y, Alberto Núñez Feijó ha cancelado toda su agenda.

Además, se han suspendido varios eventos oficiales por la situación, como la sesión de control en el Congreso. Por otra parte, la Abogacía Española ha pedido suprimir todos los juicios previstos para estos días en los territorios afectados. Por su parte, el gobierno valenciano y la Delegación de Gobierno se han visto obligados a activar el protocolo de "múltiples víctimas" en la búsqueda de personas tras la DANA.

La declaración de un agricultor ante los radares de la AEMET

La situación por la que está pasando la Comunidad Valenciana por culpa de la DANA durante estos pasados días, está siendo incontrolable y devastadora. Aunque la cifra de muertos se mantiene en los sesenta, se espera que se eleve al igual que el número de heridos.

El agua no se puede retener y se ha colado por todas las partes posibles, lo que ha generado grandes inundaciones como la de una residencia de ancianos en Massanassa, donde el agua les llegaba a la altura de las rodillas.

La noche ha sido larga para las autoridades y no sólo por todos los rescates. Por desgracia, una comandancia de Paiporta, municipio de Valencia, quedó llena de agua, cuya planta baja y el sótano quedaron sepultados, cobrándose la vida de dos guardias civiles y la novia de uno en ellos, al intentar escapar por el garaje. Ante esta posición, muchas personas se preguntan si esto no era previsible o sí en su lugar, por qué desde la Agencia Estatal de Meteorología no lo han comunicado antes.

El pasado viernes 25 de octubre, el agricultor conocido como 'El Palleter' publicó en TikTok un vídeo avisando de todo lo que estaba ocurriendo en los radares meteorológicos en Valencia, diciendo que "Esto no lo sabe casi nadie, pero desde hace unos días, los que miramos el radar de meteorología, porque ya hay un poco de lluvia, se ve como se aproxima a la Comunidad Valenciana y a todo el litoral del Mediterráneo y parte de Andalucía, una DANA".

Por su profesión, este agricultor era consciente de lo que podía suponer un temporal así, con esas características visibles y, explicó que "si os paráis a mirar, hoy 25 de octubre, el radar de lluvia veréis como no funciona. El radar aquí en Valencia no va. La gente cuando sale a las carreteras no sabe por dónde llueve". Durante el vídeo hace una denuncia sobre de quién es la responsabilidad de todo esto, aludiendo a la Administración Central y afirmando que para gastarse el dinero en chiringuitos si están.

"Podrían dar explicaciones desde AEMET. Me gustaría que AEMET se pusiera en contacto conmigo y me dé explicaciones porque esto me parece muy gordo. Habrá que depurar responsabilidades si cuando salga la gente a las carreteras pasan accidentes", avisó el agricultor una semana antes, por lo que habrá que ver si finalmente, como dice 'El Palleter', se depuran responsabilidades.

La respuesta por parte de AEMET

Hace aproximadamente tres horas, la Agencia Estatal de Meteorología hacia público a través de una publicación en la red social X, que el radar de Valencia funciona desde el lunes. Sin embargo, ha confirmado que sufrió un daño por un rayo, por lo que ha estado en funcionamiento desde la mañana del 28 de octubre. Por otra parte, la institución explica que aunque se dañó la línea eléctrica, el radar de vigilancia se pone en marcha en situaciones de emergencia, gracias a una alimentación provisional.

¿Qué es un radar meteorológico?

Muchas veces al leer noticias sobre meteorología, la mayoría de la población desconoce una gran parte de los términos empleados. En este caso, hablamos de los radares meteorológicos. Según la AEMET, consisten en equipos capaces de generar ondas de muy corta duración. Son emitidas a través de una antena parabólica. Al incidir sobre ciertos objetos, éstos emiten una onda de vuelta. La antena va captando los ecos de los objetos, y asigna a cada uno una distancia en función del tiempo.

Los radares se aplicaron en un principio exclusivamente a la vigilancia del espacio aéreo y al control del tráfico aéreo. Sin embargo, hoy en día, están pensados para detectar y trazar zonas de precipitación, medir su intensidad y desplazamiento, y a veces su tipo.