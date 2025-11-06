Adiós a pasar horas en la cocina: Mercadona sentencia al guiso tradicional con su plato listo en minutos

La elaboración de un buen guiso de carrillera de cerdo es un ritual que exige paciencia. Horas de dedicación frente a los fogones para lograr esa carne melosa que se deshace en la boca. Sin embargo, Mercadona ha decidido desafiar al reloj con su última propuesta en platos preparados, unos raviolis frescos que prometen todo el sabor de la receta tradicional, pero convirtiendo las horas en un plato listo en minutos. Se trata de una audaz apuesta por fusionar la cocina de siempre con las urgencias del día a día.

De hecho, el secreto de esta nueva pasta rellena reside en su interior. La cadena de supermercados ha logrado encapsular la esencia de un estofado casero, empleando carrillera de cerdo cocinada a fuego lento hasta alcanzar su punto justo de ternura. Para redondear la mezcla y aportar una mayor cremosidad, se le añade un suave puré de patata, consiguiendo así un relleno de guiso tradicional que evoca sabores familiares y reconfortantes.

Asimismo, el envoltorio de este guiso no se ha dejado al azar. La masa, elaborada con huevo fresco, adopta una vistosa forma de girasol que no es solo estética, sino también funcional. Este diseño permite albergar una generosa cantidad de relleno en cada pieza, garantizando que el potente sabor de la carrillera sea el protagonista indiscutible en cada bocado que se disfruta.

Un clásico de la cocina española en formato exprés

En este sentido, uno de los factores clave para el éxito de este producto es su accesibilidad. Los paquetes se encuentran en la sección de refrigerados de sus supermercados a un precio de 2,60 euros, posicionándose como una alternativa económica y rápida para resolver una comida o una cena sin renunciar a un sabor potente y elaborado.

Con esta apuesta, la compañía valenciana refuerza su estrategia de mercado, que busca democratizar recetas que normalmente están fuera del alcance del consumidor medio por falta de tiempo o de conocimientos culinarios. La propuesta acerca recetas complejas al público, ofreciendo una solución que combina la conveniencia de la comida rápida con la calidad y la nostalgia de la cocina más arraigada en la gastronomía española.