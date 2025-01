Un agente inmobiliario explica tres estrategias "infalibles" para evitar la inquiokupación: "No te la juegues"

Los propietarios cada vez están más preocupados y cansados con el tema de la inquiokupación. Se sienten desprotegidos por la ley y así lo hicieron saber el pasado sábado. Centenares de afectados protestaron en Madrid, Barcelona y otras ciudades, como Málaga y A Coruña. Los propietarios reclamaron más seguridad jurídica y la retirada de las medidas implementadas durante la pandemia por el Gobierno central para proteger a los inquilinos vulnerables, con el apoyo en este caso de dirigentes del PP y Vox.

En el centro de sus protestas se encuentra el Real Decreto ley 11/2020 que prohíbe, desde 2020 desahuciar a familias vulnerables hasta que la Administración les proporcione una alternativa habitacional. Kathy, la presidenta de Aprovij, una de las asociaciones que organizó estas manifestaciones lo tiene claro y así lo explicó en una entrevista exclusiva a LA RAZÓN semanas atrás: "Si no me dan seguridad jurídica no alquilo e instó a todos los propietarios a que hagan lo mismo". Esta madre de familia sufre una inquiokupación desde la pandemia en su segunda vivienda en Castellón.

Al igual que Kathy, muchos pequeños propietarios sufren este problema, no solo las grandes inmobiliarias. Para tratar de paliar este problema, Sergio, un agente inmobiliario experto en la materia, subió un vídeo a TikTok explicando tres estrategias a seguir a la hora de alquilar un piso para tratar de reducir al máximo el riesgo. Desde su coche, este especialista con más de 60.000 seguidores explicó los pasos a seguir:

Tres formas de evitar la inquiokupación en tu vivienda

La primera indicación del agente inmobiliario está dirigida al proceso de selección. "Haz una muy buena selección, pide toda la documentación que sea necesaria". También aconseja decidir en función de la seguridad que muestre el que puede ser el inquilino: "Si no lo tienen claro, fuera. No te la juegues porque no es necesario, encontrarás mejores candidatos". Actualmente hay una demanda muy alta de alquiler, por lo que cualquier propietario con condiciones dentro del mercado encontrará gran cantidad de candidatos.

La segunda también está dirigida hacia la selección de inquilino, aunque esta costará dinero al propietario, según explica Sergio: "Haz un buen seguro. Esto te da doble garantía. La primera es contra el impago de rentas, pero la segunda es que se asegurarán que la selección es la correcta, analizando al inquilino y los registros de morosidad". A la aseguradora no le interesará que arrendes a un posible moroso, ya que eso les haría perder dinero también a ellos.

La última es la más importante para Sergio. Esta estrategia a seguir es totalmente gratis y este especialista la considera infalible: "Pide avales. El 90% de inquiokupas están solos en el contrato de alquiler o con su pareja. Sin involucras a más familiares o amigos en el contrato que avalasen solidariamente y con sus propiedades, os aseguro que no okupan el piso". Al tener a personas de su entorno detrás, es más difícil que los inquilinos dejen de pagar ya que les perjudicaría más de lo que beneficiaría.

Los juicios rápidos no afectarían a los inquiokupas

El pasado 3 de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE)la reforma de la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia.La nueva normativa permitirá que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, por lo que estos podrán celebrarse en un plazo estimado de 15 días. Esta reforma no afecta a la inquiokupación al considerarse que no se comete ni allanamiento ni usurpación al tener un contrato de alquiler previo. El delito puede ser de estafa o de morosidad, pero no los dos previos.