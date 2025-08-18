Alerta alimentaria en España por listeria en quesos: amplían los productos y las comunidades afectadas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado laalerta por la presencia de 'Listeria monocytogenes' en varios quesos de tipo brie y camembert procedentes de Francia.

La nueva información incluye un producto adicional y más lotes afectados. Entre los productos afectados se encuentra e un nuevo tipo de queso: 'Brie Meule' de 1 kg con diferentes fechas de caducidad, así como nuevos lotes del 'Camembert du caractere vieux porche' .

Estos productos han sido distribuidos en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares, Madrid, Murcia , Valencia y País Vasco, aunque no se descarta su redistribución a otras regiones.

La alerta está relacionada con un brote de listeriosis en Francia, país en el que están investigando el caso, según ha informado el organismo adscrito al Ministerio de Consumo.

AESAN recomienda no consumir estos productos y acudir a un centro de salud si se presentan síntomas como vómitos, diarrea o fiebre. Las embarazadas deben extremar las precauciones y consultar las recomendaciones alimentarias específicas para evitar riesgos. Las autoridades han activado los protocolos para la retirada de los productos afectados del mercado.

Todos los productos afectados

Queso Camembert

Nombre del producto: Camembert du caractere vieux porche (Camembert con carácter Viejo Porche)

Lote y Fecha de caducidad: 15/08/25 y 27/08/25

27/08/25 Peso de unidad: 250 g.

Temperatura: Refrigerado

Queso Brie

Nombre del producto en la etiqueta: Queso Brie Royal Faucon

Lote y Fecha de caducidad:01/09/25

Peso de unidad: 1Kg x 2

Temperatura: Refrigerado

Queso Brie