Alerta de la Policía Nacional: Muy atento a estas cinco letras si vas a acceder a una red wifi pública

¿Quién no se ha ido de viaje y lo primero que ha hecho nada más llegar al hotel ha sido pensar en la red wifi? O al llegar al restaurante. O a un centro comercial. Cualquier lugar es bueno si con esa conexión podemos ahorrarnos unos cuantos datos móviles. Además, suelen ser gratuitas, pero sí; también peligrosas. A través de esta, ciberdelincuentes de todo el mundo pueden tener acceso a tu dispositivo y, por tanto, a datos personales. Dicho de otra manera, si no se tiene especial cuidado, emplear conexiones de este tipo puede poner en riesgo el contenido de tu teléfono móvil.

Las redes wifi públicas son aquellas que no están protegidas por una contraseña y permiten conectarse a Internet de una forma cómoda y rápida. Estas redes no cifran la información que se transmite a través de ellas, por lo que no son seguras. También son aquellas que aun teniendo contraseña de acceso, se conectan muchas usuarios. Al conectamos, estamos accediendo a una red en la cual no tenemos el control de lo que está trasmitiendo, ni quien está conectado.

Qué pasa si me conecto a una red pública que no es segura

La Policía Nacional está alertando a la población para evitar caer en estafas y usar las WiFis públicas de manera segura. Es primordial que antes de conectarte a una red, te fijes bien que tenga el protocolo seguro de transferencia de hipertexto (https), que tu teléfono lo indicará con un símbolo de un candado.

¿Es recomendable el uso de este tipo de redes? Depende del conocimiento que tengamos sobre ellas y de que las usemos empleando los mecanismos de protección adecuados. Son varios los riesgos a los que nos exponemos cuando accedemos a una red wifi pública.Los principales son los siguientes:

Equipos intermediarios . Un usuario malintencionado conectado a la red podría configurar su equipo para interferir entre nosotros y el servicio, pudiendo leer la información que estamos tratando.

. Un usuario malintencionado conectado a la red podría configurar su equipo para interferir entre nosotros y el servicio, pudiendo leer la información que estamos tratando. Robo de datos transmitidos. Sobre todo en el caso de las redes completamente abiertas, los datos que transmitimos pueden ser extraídos por cualquiera, tanto por el administrador como por otros usuarios conectados.

Sobre todo en el caso de las redes completamente abiertas, los datos que transmitimos pueden ser extraídos por cualquiera, tanto por el administrador como por otros usuarios conectados. Robo de datos almacenados . Cuando accedemos a una red pública en la que hay otros usuarios conectados, nuestro dispositivo está expuesto y visible a los demás usuarios. Ello hace que los datos que tenemos almacenados puedan ser objeto de algún tipo de ataque que facilite el acceso a ellos y su sustracción.

. Cuando accedemos a una red pública en la que hay otros usuarios conectados, nuestro dispositivo está expuesto y visible a los demás usuarios. Ello hace que los datos que tenemos almacenados puedan ser objeto de algún tipo de ataque que facilite el acceso a ellos y su sustracción. Virus . Al conectarnos a una red wifi externa, algún usuario malintencionado que esté conectado al mismo tiempo puede tratar de infectar nuestro dispositivo con algún tipo de virus.

. Al conectarnos a una red wifi externa, algún usuario malintencionado que esté conectado al mismo tiempo puede tratar de infectar nuestro dispositivo con algún tipo de virus. Redes falsas. Debemos prestar atención a las redes a las que nos conectamos, ya que podemos creer que pertenecen a un hotel o a un restaurante, pero que en realidad hayan sido creadas por un ciberdelincuente para acceder a nuestros datos.

Qué hacer si me estafan a través de un wifi público

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, "si estás recibiendo abusos por Internet -calumnias, amenazas, injurias vertidas sobre ti, etc.- o has sido víctima de algún tipo de fraude o delito, puedes interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cualquier comisaría o a través de sus diferentes portales web."

Cómo conectarte de forma segura a una red WiFi pública

Si quieres tener una experiencia segura a la hora de conectarte a una red pública, estos consejos de la Policía Nacional podrían servirte de gran ayuda.