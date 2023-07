Ana Férnandez Sesma: «Lo importante es conocer los virus para poder anticiparse»

Ana Fernández-Sesma es un referente internacional en la investigación de los mecanismos de evasión inmunológica utilizados por los virus, incluidos el dengue (DENV), la gripe, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el Zika o el SARS-CoV-2, entre otros. Su trabajo, que desarrolla desde la Escuela Icahn de Medicina del Hospital Monte Sinaí, de Nueva York, representan la esperanza mundial frente al avance de virus transimitidos por mosquitos –antes considerados «tropicales»– a zonas como España. La científica pide que se invierta en prevención «no sólo cuando hay una alerta, sino en condiciones normales, precisamente para estar preparados».

¿Por qué la vacuna frente al dengue no es realmente efectiva?

La epidemiología de dengue es muy compleja ya que hay 4 serotipos del virus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) que co-circulan anualmente en las zonas endémicas (uno suele ser dominante cada año). Por ello, hace falta una vacuna que genere protección hacia todos ellos . A esto se suma que todavía no entendemos bien cómo se comporta cada uno de los serotipos ni las claves para inducir protección contra todos ellos. Otro problema que existe en infecciones con DENV es que los anticuerpos generados contra un serotipo no sólo no protegen contra los otros tres, sino que pueden tener un efecto perjudicial, al facilitar la infección, un fenómeno conocido como ADE (aumento dependiente de anticuerpos). Esto supone un gran reto al diseñar vacunas contra dengue, ya que hay que conseguir que los títulos de seroconversión en vacunados (anticuerpos) sean suficientemente altos contra los cuatro serotipos.

El trabajo quizá más importante de tu equipo de investigación ha sido describir los factores de virulencia del DENV ¿Cómo pueden mejorar estos hallazgos la prevención de la infección?

Al entender cuáles son los factores que influyen en que el DENV manipule la respuesta inmune, podemos evitar que esos virus presentes en la vacuna imiten la infección, pero sin los efectos colaterales, y se genere la respuesta inmune adecuada. También ese conocimiento de las proteínas virales involucradas en virulencia y antagonismo de la respuesta inmune permite diseñar tratamientos que afecten la función de esas proteínas específicamente.

Una de las principales complicaciones que puede acarrear este patógeno es el dengue hemorrágico. ¿Como se puede prevenir y qué medidas son las adecuadas para tratarlo?

Lo estamos haciendo analizando las respuestas a la infección en cohortes de dengue usando tecnologías genéticas, inmunológicas, proteómicas y de análisis de datos. Eso nos permite correlacionar el desenlace de la infección (fiebre hemorrágica, shock o infección más leve) con elementos específicos de la respuesta inmune temprana a la infección (en las primeras horas o días). Identificar biomarcadores que se relacionen con un desenlace más severo ayuda a predecir que personas pueden tener más riesgo, tanto por factores genéticos como de historia inmunológica, y prevenirlos con terapias específicas. Pero en el dengue –que sucede mayoritariamente en países en vías de desarrollo– esas terapias son difíciles de aplicar. Lo importante es conocer los virus y poder anticiparse.

Como inmunóloga, has dedicado muchos años de investigación a las células dendríticas. ¿Cuáles son los principales aspectos de lo que suponen estas células en la inmunidad frente a diversas enfermedades?

Las células dendríticas son los centinelas del sistema inmune que reconocen y se activan por patógenos y son capaces de migrar a los nódulos linfáticos para "enseñar" y educar a todas células del sistema inmune a responder a ese patógeno, y reconocerlo en infecciones futuras. Prácticamente todos los virus que conocemos tratan de evitar ser reconocidos por estas células y que ellas cumplan su función. Algunos, como el virus del dengue, tratan de manipularlas desde dentro evitando que puedan iniciar esa respuesta inmune en los nódulos linfáticos, y además las usan como forma de llegar a los nódulos linfáticos e infectar más células inmunes. Una especie de caballo de Troya. Es uno de los aspectos más fascinantes para mí, como los virus “aprenden” el funcionamiento de células específicas y lo utilizan y manipulan para conseguir multiplicarse, expandirse y luego transmitirse.

También estás trabajando en el virus Zika y otros patógenos transmitidos por mosquitos ¿Tenemos riesgo en España de que se pueda re-introducir el dengue?

Factores como el evidente cambio climático o las deforestaciones, entre otros, han hecho que el área de los mosquitos se extienda de áreas tropicales y subtropicales a otras zonas. Eso ha hecho que mosquitos que transmiten enfermedades ahora puedan establecer su ciclo en sitios como la zona costera española. También se están destruyendo hábitats de animales y eso hace que haya más oportunidades de eventos zoonóticos que resulten en infecciones de humanos con virus de origen animal. Creo que es casi un hecho que esos virus se van a reintroducir en España. Por lo tanto, considero muy importante tener proyectos de vigilancia entomológica, como el Mosquito Alert u otros. Para todo esto se necesita un apoyo sostenido a este tipo de iniciativas y medidas de Salud Pública. No solo deberían hacerse cuando hay una alerta, sino en condiciones normales, precisamente para estar preparados. El concepto One Health es muy importante, ya que es un hecho que la salud humana, animal y la del medio ambiente están estrechamente relacionados. Esa es la dirección en la que tenemos que ir.

¿Qué ha supuesto para ti recibir el premio Camino Real?

Ha sido un gran honor como científica, como española y estadounidense, y como mujer. Me enorgullece que se haya reconocido la ciencia y la labor de la mujeres en ciencia con este galardón y que la ciencia sea un tema de importancia a nivel nacional. El hecho que este premio reconozca a españoles que proyectan una imagen positiva de España en Estados Unidos y en el resto de America del Norte y que sirva para estrechar lazos entre esos países es muy importante para mí.