Una anciana se quema en casa y pasa cinco días agonizando hasta morir: investigan a la cuidadora por omisión de socorro

La ciudad italiana de Bolonia investiga un caso que ha conmocionado a la opinión pública: Elena Panettere, una mujer de 85 años, falleció en el hospital tras cinco días de agonía como consecuencia de graves quemaduras sufridas en su casa. La Fiscalía ha abierto una investigación y ha imputado a su cuidadora por un posible delito de abandono de persona incapaz agravado por la muerte, ante las sospechas de que no pidió ayuda a tiempo tras el accidente.

Según informa el diario Corriere di Bologna, los hechos ocurrieron en un domicilio de via Panigale, donde la anciana vivía bajo el cuidado de una asistente. Fue su hijo quien la encontró en condicionescríticas y alertó a los servicios de emergencia, lo que dio inicio a la investigación judicial. Los informes médicos confirmaron que Panettere presentabaquemaduras de segundo y tercer grado que cubrían cerca del 55 % de su cuerpo. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, las lesiones resultaron fatales.

Las primeras hipótesis apuntan a que el accidente se produjo durante una actividad doméstica en la cocina, posiblemente mientras la mujer intentaba preparar su desayuno. La policía de la comisaría de Santa Viola dirige ahora las investigaciones, centradas en las declaraciones tanto del hijo de la víctima como de la cuidadora.

Esta última, una mujer de origen moldavo sin antecedentes penales, sostiene que dejó a la anciana sola durante unos minutos y, al regresar, la encontró en mal estado. Según su testimonio, le cambió la ropa y la acostó sin solicitar ayuda médica inmediata. El aviso a los servicios de emergencia se produjo con un retraso de aproximadamente cinco horas, un factor que los investigadores consideran clave en el fatal desenlace.

La familia de Elena Panettere exige explicaciones sobre el tiempo transcurrido sin que se pidiera ayuda profesional. Tanto las autoridades municipales como los servicios sanitarios han evitado pronunciarse mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía ha ordenado la realización de una autopsia para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si la actuación tardía de la cuidadora tuvo un impacto directo en el fallecimiento. De confirmarse, la acusación podría derivar en cargos penales más graves. La prueba forense, practicada el 9 de octubre, será determinante para establecer el origen exacto de las lesiones y si la muerte podría haberse evitado con una intervención más temprana.