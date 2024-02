Así son las narcolanchas del Estrecho contra las que lucha la Guardia Civil

El brutal asesinato de dos Guardias Civiles a manos de una narcolancha en el Puerto de Barbate, ha catapultado al epicentro del debate público la alarmante escasez de recursos con los que cuenta el instituto armado para hacer frente a la creciente amenaza de los narcotraficantes que asedian las costas andaluzas. La fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, no tardó en reaccionar ante el desgarrador suceso, lanzando una contundente denuncia sobre la desbordante presencia de narcolanchas que, según sus palabras, "campan a sus anchas" por los muelles de la provincia de Cádiz.

Villagómez no dudó en exponer la cruda realidad del combate contra el narcotráfico. Frente a las narcolanchas que surcan las aguas gaditanas, las patrulleras de la Guardia Civil "son viejas o no tienen potencia". "No disponen de los medios, las lanchas ni el personal necesario para enfrentarse a tal amenaza y, cuando lo hacen, ponen su vida en juego", ha enfatizado, en alusión a la peligrosidad de la labor de los agentes. "La sensación es de impunidad, como si estuviésemos presenciando una lucha de David contra Goliat", ha lamentado Villagómez.

Persecución de la Guardia Civil hacia una de las dos narcolanchas que partían hacia Marruecos

Pero, ¿qué hace que la amenaza de las narcolanchas sea tan formidable? ¿Son estas embarcaciones técnicamente superiores a las de la Guardia Civil? La respuesta reside, por un lado, en la acuciante falta de medios denunciada por la fiscal Villagómez. Pero, por otro lado, también radica en el sofisticado diseño y equipamiento de estas embarcaciones, que las convierten en un adversario extremadamente difícil de interceptar.

¿Por qué las narcolanchas son tan difíciles de interceptar?

Las narcolanchas son embarcaciones de alta velocidad meticulosamente diseñadas para optimizar la eficiencia y la evasión. Su diseño abierto, semirrígido y equipado con flotadores les proporciona una maniobrabilidad, estabilidad y velocidad superiores, lo que las convierte en una opción ideal para aquellos que buscan evadir a las autoridades y transportar su carga de manera rápida y segura. Por lo tanto, el diseño es un factor determinante en su eficacia para el propósito para el que han sido creadas.

Estas embarcaciones se propulsan gracias al uso de motores de gran potencia, cada uno con la capacidad de generar entre 250 y 450 caballos de fuerza. La cantidad de motores en cada embarcación puede variar, y en algunos casos, se pueden encontrar hasta cuatro de estos motores. Este despliegue de potencia permite que las narcolanchas sean capaces de alcanzar velocidades impresionantes, superiores a los 60 nudos, lo que equivale a más de 111 kilómetros por hora. La combinación de estos elementos convierte a estas embarcaciones en vehículos rápidos y eficientes, ideales para las operaciones de contrabando en las que suelen estar involucradas.

Estas embarcaciones tienen la impresionante capacidad de transportar cargas de hasta tres toneladas. Esta capacidad de carga les permite transportar grandes volúmenes de sustancias ilícitas, lo que las convierte en instrumentos altamente eficientes para el tráfico de drogas. Para poder soportar semejante peso, estas embarcaciones se construyen con un tamaño que oscila entre los 12 y los 16 metros de eslora.

La construcción del casco de estas embarcaciones comienza utilizando una estructura prefabricada que sirve como molde. A esta estructura se le aplican múltiples capas de fibra de vidrio, que se mezcla con un polímero o resina para proporcionar la dureza y rigidez estructural necesarias para soportar las duras condiciones del mar y las altas velocidades. Sin embargo, a pesar de su rigidez, este material compuesto mantiene un peso sorprendentemente ligero.

Esta ligereza es de vital importancia, ya que reduce la cantidad de fuerza necesaria para mover la embarcación, permitiendo que alcance velocidades extremadamente altas. Así, la velocidad y la capacidad de carga de estas embarcaciones se combinan para hacer de las narcolanchas una herramienta tremendamente eficiente para el narcotráfico.

Narcolancha incautada por la Guardia Civil en Soria

La mayor pega de las narcolanchas es su elevadísimo consumo de combustible con un promedio de 50 a 60 litros por hora. Para satisfacer esta demanda, las embarcaciones suelen transportar numerosos bidones de combustible, y a veces incluso se realizan modificaciones en el casco para albergar depósitos más grandes de hasta 5.000 litros.

Aunque este gran depósito de combustible no solo satisface las necesidades de los motores potentes, sino que también ayuda a equilibrar el peso de la embarcación, lo que puede aumentar la estabilidad y, por lo tanto, la maniobrabilidad. Por último, las narcolanchas suelen estar equipadas con la más última tecnologíade navegación, como GPS, radar, radio VHF y sistemas de navegación nocturna.