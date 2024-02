Estos son los escasos medios con los que cuenta la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico en el Estrecho

La lucha contra el narcotráfico en Cádiz requiere de medios humanos y materiales. Desde hace años las asociaciones profesionales de la Guardia Civil llevan años denunciando la "precaria" situación que viven los agentes que trabajan en el Campo de Gibraltar. Consideran que el asesinato de dos guardias civiles el pasado viernes al ser arrollada su patrullera por una narcolancha exige que se tomen medidas inmediatas y contundentes para evitar más muertes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la gestión de su departamento y ha descartado dimitir después de que varias asociaciones de guardias civiles, entre ellas la AUGC, la AEGC y JUCIL, y algunas formaciones políticas como el PP y Podemos lo hayan reclamado

Sin embargo, para la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez esta tragedia se veía venir. "Es una situación muy alarmante (...) Esto se está desbordando. Está la provincia llena de narcolanchas que se usan no solo para el tráfico de drogas, sino para el tráfico de inmigrante", denunció.

La fiscal aseguró que no sabe "qué hace falta para que la gente se tenga conciencia de que esto es muy grave". "Cada vez hay más narcolanchas. Se sienten impunes, piensan que no les va a pasar nada porque de hecho no les pasa nada", ha aseverado. "Cuando llega el juicio, les ponen una pena de tres años, pero hasta que llega el juicio siguen en libertad y siguen con más narcolanchas", explicó.

En este punto, Villagómez denunció que las patrulleras de la Guardia Civil "son viejas o no tienen potencia" frente a las narcolanchas que navegan por aguas de la provincia de Cádiz. "No tienen medios ni lanchas ni personal para hacer frente a eso y cuando lo hacen se juegan la vida", señaló, en referencia a la labor de la Guardia Civil.

El pasado 13 de noviembre agentes de Vigilancia Aduanera enviaron un escrito en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Andalucía en el que ya manifestaban el temor por su integridad por las embarcaciones con las que trabajan y reclamaban "el refuerzo de los medios frente al narcotráfico". Este escrito, en el que se advertía de la precariedad laboral en la que Vigilancia Aduanera desarrolla su labor, fue dado a conocer este lunes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)

Los miembros de Vigilancia Aduanera firmantes del escrito explican que entre 2018 y 2019 se empezaron a incorporar a la flota un tipo de semirrígidas cabinadas de 10 y 11 metros de eslora con tres motores fueraborda, que se denominan Fénix II, III, IV y V, cuyas funciones en la base marítima de Algeciras (Cádiz) serían reforzar la labor del patrullero tradicional de casco de fibra reforzada Rodman 55.

"Realizamos un trabajo que entraña un alto riesgo pues el simple hecho de estar expuestos al medio marino ya lo es en sí mismo y llevamos a cabo intervenciones nocturnas con malas condiciones meteorológicas y grandes velocidades", relatan. Añaden que "como represores del contrabando y de delitos de narcotráfico en las costas andaluzas" llevan muchos años "siendo la punta de lanza en la lucha contra esta lacra que inunda nuestra sociedad". "La costa de Andalucía se ha convertido en una gran empresa logística y de distribución de hachís, las narcolanchas cada vez son más numerosas, más grandes y más potentes y cada vez es más normal en las patrullas rutinarias encontrar grupos de tres, cuatro o más juntas, unas con hachís, otras con petacas de gasolina y otras de apoyo vacías", agregan.

Señalan que "una embarcación tipo Fénix tiene menor eslora y menor porte que la mayoría de las narcolanchas" por lo que aunque pueden "competir en velocidad" en relación a las características estructurales de ambas embarcaciones están "en inferioridad". "Podemos validar el símil entre un coche y un camión, en el que la Fénix es el coche y ante una posible colisión entre ambas embarcaciones la seguridad de los funcionarios embarcados es inexistente", destacan.

Comentan que "en un principio el uso de las embarcaciones Fénix fue definido como puramente asistencial, auxiliares y de complemento de las Rodman 55 pero la precariedad por la que atraviesa la flota de Andalucía hace que desde hace años están siendo usadas como un patrullero más saliendo en solitario". Mientras, "las organizaciones de narcotraficantes y sus miembros son cada vez más violentos por lo que no debemos subestimar los peligros a los que están expuestos los funcionarios de Vigilancia Aduanera de Andalucía", recalcan. "Es una tragedia que veníamos avisando porque carecemos de medios adecuados y de personal para combatir al narcotráfico (...) se está patrullando con embarcaciones que no cumplen las medidas de seguridad y ponen en grave peligro a estos profesionales", lamentan desde el sindicato.

También se quejan de que hace año y medio se desmantelara el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur, una unidad de élite contra el tráfico de droga formada por 150 agentes súper especializados. A pesar de sus buenos resultados, Marlaska decidió eliminar la unidad en verano de 2022