Atropello a dos alumnas junto a un colegio de Logroño: la Guardia Civil investiga la relación con un caso de acoso escolar en redes

La Guardia Civil ha investiga si el atropello que sufrieron ayer dos alumnas del Instituto Santa María Marianistas de Logroño en las inmediaciones del centro podría estar relacionado con un caso de acoso escolar a través de las redes.

Como indica el Instituto Armado mediante un comunicado, "en la jornada del 26 de noviembre, se registró un atropello múltiple en las inmediaciones del Instituto Santa María Marianistas de Logroño".

El impacto "afectó a dos jóvenes de 16 años de edad, alumnas de otro centro educativo". Una de ellas "resultó ilesa" y la otra "sufrió una fisura en la clavícula", de acuerdo con el relato de la Guardia Civil.

El conductor del vehículo, un varón de 21 años, "ha sido plenamente identificado", se añade desde estas mismas fuentes, que apuntan que "se mantiene abierta la investigación para determinar si el atropello pudiera estar relacionado con un posible caso de acoso escolar a través de redes sociales".

Se advierte, por último, que "por razones derivadas de la reserva de las actuaciones y al encontrarse menores implicados", desde la Guardia Civil "no se facilitarán por el momento más datos sobre este incidente".