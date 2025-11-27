Alerta de consumo: retiran del mercado unos globos por niveles altos de sustancias cancerígenas

Jugar con globos puede ser divertido, pero siempre que se haga con seguridad. FACUA-Consumidores en Acción ha informado de la retirada de una partida de globos vendidos en la cadena de bazares alemana Tedi por contener niveles elevados de nitrosaminas, sustancias consideradas cancerígenas y cuya presencia está limitada en este tipo de productos.

El artículo afectado son los globos metálicos en paquetes de 40 unidades, con número de referencia 37042001301000000600, fabricados por Globos Festival SA, con sede en Rincón de la Seca (Murcia).

Según la alerta difundida, los globos estuvieron a la venta en tiendas Tedi entre el 10 de diciembre de 2024 y el 19 de noviembre de 2025, fecha en la que se hizo pública la advertencia. La cadena ha recomendado dejar de utilizarlos de inmediato.

Las nitrosaminas (N-nitrosaminas o N-NAs) son sustancias cancerígenas que pueden aparecer en productos de látex. Su control suele ser especialmente estricto en tetinas de chupetes y biberones, pero pueden estar presentes en muchos otros artículos al alcance de los niños donde el control no es tan exhaustivo, como ocurre con los globos. Esta sustancia es peligrosa por ingestión, inhalación y también por contacto, lo que incrementa el riesgo en productos infantiles.

Estas sustancias, genotóxicas y capaces de alterar el ADN, pueden resultar perjudiciales para la salud incluso en pequeñas cantidades.

Tedi ha ofrecido la posibilidad de reembolsar los seis euros del precio de venta o permitir el cambio por otro artículo. Para resolver dudas, la cadena facilita el teléfono 961 367 900 y el correo electrónico comercio@tedi.com

.