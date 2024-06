Los audios de Ana María Henao hablando de su marido antes de desaparecer: "Es un narcisista"

La desaparición de Ana María Henao el pasado 2 de febrero en Madrid continúa con muchos cabos sueltos. En el programa de televisión 'Y ahora Sonsoles', conducido por Sonsoles Ónega en Antena 3, se han divulgado en exclusiva unos audios de la desaparecida que ofrecen una visión de la relación conflictiva que mantenía con su esposo, David Knezevich, ahora principal sospechoso de su desaparición.

Dirigidos a su amiga Luisana Moreno, Ana María describía en ellos a David como un "narcisista" que no reconocía su propia condición. "Él es un narciso, pero no lo sabe", afirma en una de las grabaciones. Ana María relató cómo había gestionado la consulta de un psiquiatra para su marido con la esperanza de que el tratamiento ayudara a equilibrar el proceso de divorcio, asegurando que ella intentaría no caer en la manipulación. "Las terapistas me están ayudando a sacarle para que su manipulación no funcione", explicaba.

La relación entre Ana María y David estaba caracterizada por frecuentes desacuerdos y una profunda desconfianza. Ambos asistían a terapia de pareja, pero Ana María sentía que David la manipulaba constantemente. La situación se agravó cuando Ana María descubrió que David la engañaba con otras mujeres a través de una plataforma de citas.

En los audios, Ana María también detalla sus miedos y cómo los psiquiatras la estaban ayudando a enfrentarlos. "Ellos me iban a ayudar a tener un divorcio justo", dice también. Ana María había decidido mudarse a España para separarse de David. "Enfrente de la terapista me dice que va a hacer todo por mí, y luego cambia. ¿Por qué no cumples con lo que acabamos de hablar? No quiero que lo que me merezco vaya a otra persona o se use para hacer más dinero. Ninguna de esas cosas me interesa", dice la desaparecida en otro audio.

Luisana Moreno, amiga cercana de Ana María y la última persona que la vio, también proporcionó detalles adicionales en el programa. Luisana aseguró que ella tenía miedo de su marido y que Ana María siempre mencionaba que David quería controlarlo todo. Tras descubrir otra infidelidad, Ana María viajó a Miami y luego a Serbia con David, donde, según Luisana, ocurrieron "cosas muy turbias".

La última vez que se vio a Ana María fue el 2 de febrero, captada por las cámaras de seguridad ingresando al edificio donde vivía, llevando un ramo de flores. Al día siguiente, envió un mensaje a su grupo de amigas diciendo que se iba a una casa de recreo, pero el mensaje no correspondía con su estilo habitual de redacción. Las cámaras también registraron a un individuo, supuestamente David, entrando al edificio con casco de moto y tratando de pintar las cámaras. Este individuo fue visto saliendo con una maleta, lo que incrementó las sospechas sobre su posible implicación en la desaparición de Ana María.

David Knezevich fue detenido el 4 de mayo en Miami y está en prisión provisional, acusado de estar involucrado en la desaparición de su esposa. Las autoridades, basándose en las imágenes de las cámaras de seguridad y otros indicios, lo señalan como el principal sospechoso. La Policía Nacional sospecha que se desplazó hasta Madrid en un vehículo y el 2 de febrero de acabó con la vida de su esposa y se deshizo de su cuerpo cuando conducía de regreso a la capital serbia.