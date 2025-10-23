Una azafata de vuelo que trabaja en Barcelona revela por qué en el avión siempre sirven el agua a escondidas

Una azafata argentina que trabaja con base en Barcelona ha revelado la curiosa razón por la que el personal de cabina trata de esconder los vasos de agua cuando se los llevan a un pasajero que ha pedido uno.

Barbara Bacilieri es una joven de 33 años considerada una de las azafatas de vuelo más virales del planeta. Tiene catorce años de experiencia en el sector y ahora además es instructora e influencer: suma cerca de cinco millones de seguidores en TikTok y 2,7 millones de suscriptores en YouTube.

En un reciente vídeo, Bacilieri, conocida como Barbie Bac en redes, ha explicado la razón por la que cuando el pasaje va a entregar un vaso de agua a un pasajero que lo haya pedido siempre lo van a tratar de esconder al resto de tripulantes de la aeronave, envolviendo el vaso con sus brazos como si fuese un recién nacido.

"¿Sabías que las azafatas, si llevamos un vaso de agua a algún pasajero en el avión, lo escondemos?", confesaba la creadora de contenido en el vídeo al que ya han reaccionado cerca de 40.000 usuarios.

La razón es muy sencilla.

Por qué en los vuelos se esconde el agua que se sirve

En resumidas cuentas, Barbie Bac explica que esconden el vaso de agua porque si otro pasajero lo ve lo más probable es que pida otro a la tripulación de cabina. Y si llevando ese segundo vaso a ese segundo pasajero, un tercero lo ve, también pedirá otro.

"Para mí el vaso de agua es contagioso", reconoce divertida la influencer. "Si quieres tomar agua en el avión en cualquier momento del vuelo no nos lo pidas llamándonos, acércate hacia la cocina del avión y pídelo ahí", termina.