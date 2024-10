El BOE aclara cuándo será el cambio de hora: no es este sábado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado el día exacto en el que se realizará el cambio de hora en toda España, un ajuste que afectará las rutinas de los ciudadanos una vez más, en cumplimiento con la normativa europea. Este cambio, que marca la transición al horario de invierno, se produce cada año durante el otoño para alinearse con las políticas de ahorro energético de la Unión Europea,

A diferencia del cambio al horario de verano, que tiende a ser recibido con más entusiasmo, la llegada del horario de invierno es menos deseada, ya que implica menos horas de luz diurna y una sensación de que los días son más cortos. Esto afecta el estado de ánimo y la productividad de muchas personas, que se ven obligadas a adaptarse a una rutina más oscura y fría.

El BOE anuncia la fecha oficial

Según lo publicado en el BOE, el cambio de hora que marca la transición al horario de invierno en 2024 se llevará a cabo en la madrugada del 27 de octubre, es decir, durante la noche del sábado al domingo. En concreto, a las 03:00 AM los relojes deberán retrocederse una hora, volviendo a marcar las 02:00 AM. Este ajuste, que permite una hora extra de sueño, no es del todo apreciado, ya que altera los horarios naturales y afecta a las actividades diarias de muchas personas.

Es importante tener en cuenta este cambio para ajustar todos los relojes en casa y evitar inconvenientes el lunes, cuando muchas personas retoman sus obligaciones laborales y escolares. En la actualidad, la mayoría de los dispositivos electrónicos y relojes digitales realizan este ajuste de forma automática, lo que facilita la transición. Sin embargo, se recomienda revisar manualmente aquellos relojes analógicos o dispositivos que no se actualizan solos para asegurarse de que estén en la hora correcta.

Un sistema que estará en vigor hasta 2026

La normativa de la Unión Europea establece que el cambio de hora seguirá en vigor al menos hasta 2026, lo que significa que tanto el horario de invierno como el de verano se mantendrán durante unos años más. A pesar de que en los últimos tiempos ha habido debates sobre la conveniencia y los beneficios reales de este sistema, la decisión final ha sido prolongar su aplicación para todos los países miembros hasta esa fecha.

Los estudios que justifican este cambio argumentan que ajustando las horas se optimiza el uso de luz natural y se logra un ahorro energético, pero no todos los expertos coinciden en que los beneficios sean tan significativos como se pretende.