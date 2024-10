El cambio radical de los carritos de la compra a partir de 2025

A partir de 2025, el modelo tradicional de los carritos de la compra, aquellos que podían ser utilizados con el intercambio de una moneda, está a punto de desaparecer debido a la implantación de un nuevo método de uso. Esta novedad recurrirá a la tecnología para tratar de obtener un mayor control sobre los mismos y ayudar al cliente a agilizar el proceso de compra.

De esta manera, siguiendo el arquetipo europeo implantado en países como Alemania o Suecia, este nuevo prototipo de carritos contará con un código QR para su accesibilidad. Al mismo tiempo, con la identificación online del cliente, este podrá acceder al pago de manera telemática y sin tener que pasar por las largas colas de espera. Como consecuencia de la viabilidad del proyecto, la mayoría de supermercados están barajando esta opción como una posibilidad más que cercana.

Pero es que este tan solo es un ejemplo más del inminente triunfo de la tecnología NFC (Near Field Communication) en nuestras vidas. Al igual que en otros campos de trabajo, este tipo de avances cobran una especial relevancia en la automatización de los procesos cotidianos. Es por eso que esta nueva metodología de trabajo y comunicación parece haber llegado parea quedarse.

¿Qué es la Tecnología NFC y cómo se aplica en este ámbito?

Aunque, quizás este concepto nos suene como algo completamente desconocido, se encuentra presente en la sincronización automática entre dispositivos móviles, en cualquier momento que nos identifiquemos con credenciales, vía online, o cuando se llevan a cabo pagos con smartphone, en vez de con tarjeta de crédito, algo cada vez más frecuente. Y ahora este sistema se verá implementado, cada vez que visitemos un supermercado, acompañando al cliente durante su compra y ejerciendo el puesto de cajero en un proceso personalizado.

Los más que probables inconvenientes para los clientes

Es por eso que no han tardado en salir las primeras críticas respecto a las (no) facilidades que ofrece este nuevo proyecto con respecto a diversos sectores de la sociedad. En primera instancia, este suceso atañe directamente a los puestos de trabajo. Si el cobro lo ejecuta un ordenador sin necesidad de que alguien lo controle, la mano de obra descenderá notablemente. En realidad este incidente ya ha supuesto un cambio en los puntos de venta de casi todos los grandes supermercados españoles con la implementación de las cajas de cobro semiautomáticas, las cuales no dependían de una persona y actuaban con autonomía propia.

De manera similar ocurre con aquellas personas que no cuenten con el sustento económico necesario para tener un teléfono móvil apto para efectuar la transacción en cuestión. O el caso de las personas incapaces de adaptarse a las nuevas tecnologías, como nuestros mayores. De hecho, este problema recuerda a lo ocurrido con la informatización de los procesos bancarios, los cuales han supuesto un gran problema a la hora de llevar a cabo diferentes tipos de trámites, este nuevo cambio en el cómo hacer la compra puede llegar a traer más inconvenientes que ventajas.

Al mismo tiempo, cabe mencionar las problemáticas que conlleva un uso abusivo de la tecnología y su consecuente dependencia. El precisar del correcto funcionamiento de un sistema tecnológico puede llegar a ocasionar el colapso total de proceso de venta en este caso, cosa que no sucedería con el método vigente en nuestros días. Lo que esta claro es que este cambio se afronta con esperanza para las empresas y los clientes pero con una cierta incertidumbre a causa de sus posibles consecuencias en la sociedad. Solo el tiempo dictará sentencia.