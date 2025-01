Catorce detenidos por violar a una intocable en India

Las autoridades del estado de Kerala, en el sur de la India, informaron este sábado del caso de una joven atleta de 18 años que asegura haber sufrido abusos sexuales por parte de más de 60 hombres en un período de cinco años.

La policía ha detenido hasta ahora a 14 sospechosos en relación con el caso. La víctima, miembro de la comunidad dalit (antes conocida como "intocables", un grupo históricamente marginado en el sistema de castas de la India), denunció que los abusos comenzaron cuando tenía 13 años, informó la policía.

Los abusos fueron descubiertos durante una visita de voluntarios de la Kerala Mahila Samakhya Society, una organización local de empoderamiento de las mujeres. La joven contó a los voluntarios los abusos, y ellos alertaron al Comité de Bienestar Infantil (CWC), un organismo gubernamental responsable de la protección de menores.

El superintendente de policía local, V. G. Vinod Kumar, declaró que se ha intensificado la investigación.

"Se registrarán más casos en base a la declaración detallada de la niña, que está siendo grabada por mujeres policías en presencia de su madre. Las acciones continuarán en base a sus declaraciones", dijo a los medios.

De acuerdo con el CWC, la familia de la niña no conocía las violaciones. "No había compartido nada con su madre. Como la niña es una atleta, ha asistido a varios campamentos deportivos a lo largo de los años", dijo al diario indio The Indian Express un representante de CWC, N. Rajeev.

Los psicólogos que trabajan con el programa Nirbhaya, una iniciativa del gobierno centrada en apoyar a las víctimas de agresión sexual, también entrevistaron a la adolescente para evaluar la validez de sus afirmaciones.

La policía proporcionó detalles de un caso específico de abuso: un hombre de 21 años, una de las personas arrestadas, quien supuestamente envió fotos y mensajes de texto obscenos a la niña cuando tenía 13 años y también obtuvo fotos de ella desnuda.

El sospechoso esta acusado de violarla en dos ocasiones distintas, una vez grabando la agresión con su teléfono y posteriormente entregándola a sus amigos para que la violaran en grupo.

Varios de los detenidos tienen antecedentes policiales por otros delitos, según informó la policía, que no precisó si existe alguna relación entre ellos.

La violencia sexual contra las mujeres es un problema endémico en la India. La frecuencia y brutalidad de los ataques generan una constante exigencia social de medidas urgentes y eficaces para proteger a las mujeres.

Las cifras son escalofriantes: en 2022 se registraron 31.500 casos de violación, lo que supone un promedio de 86 cada día, según el último informe de crímenes de la India, informa Efe.