¿Cerveza embotellada o en un vaso? Los expertos aseguran cómo se debe consumir

La cerveza es una de la bebida más consumida en toda España. Ya sea en un bar, en una reunión con amigos, o en una cena, la 'birra' es un perfecto complemento que se ha convertido en una tradición de nuestro país. Con un consumo per cápita de 94 litros por persona al año, según la empresa cervecera Estrella Galicia, España entra en el top 10 de países que más consumen la cerveza, ya sea por marcas comerciales o por productos artesanales.

Con unos ingredientes basados en el lúpulo, la levadura, la malta y, evidentemente, el agua, que es "un elemento diferenciador de la cerveza que le da un carácter único a este oro líquido". Esta bebida se hace irresistible cuando se sirve en un vaso y a una temperatura muy fría; según los expertos debe ser entre 2º y 16º grados, ya que por debajo del mínimo "no permite apreciar la riqueza de sabores y aromas".

Existe una pregunta que entra en escena siempre y cuando se consume este producto, y es la siguiente: ¿Es mejor consumir una cerveza en un vaso o directamente en la botella? Hay diferentes personas que tienen posiciones firmes en este sentido; hay algunos que prefieren pedirse un vaso helado para que la cerveza esté lo más fría posible, pero también hay gente que la prefiere en un botellín porque consideran que, así, la bebida está perfecta. Sin embargo, a esta cuestión que tanto rodea a los consumidores, algunos expertos están informado a través de las redes sociales sobre cuál es la mejor forma de consumir una cerveza.

¿Cerveza embotellada o servida en un vaso?

Por ejemplo, una cuenta de la plataforma TikTok, denominada @lacaverna_malaga, ha publicado un vídeo en el que asegura que nunca debes beber "la cerveza dentro de la botella". Ese argumento lo sustentan a través de una explicación en la que justifican que "el gas carbónico que tiene (la botella) no se tiene que liberar en tu cuerpo", algo que puede producir una sensación de malestar y fatiga.

Además, incluyen que el líquido del botellín "siempre debe caer a 45 grados para que pueda liberar y potenciar todo su aroma", otro factor con el que aseguran que así podrás "disfrutar de una buena cerveza". A pesar de estos consejos, los usuarios receptores han interactuado con esta información redactando comentarios en los que han dejado claro cuáles son sus posturas: "siempre botellín"; "la cerveza se bebe directamente en la botella, por el contrario le quitas su encanto"; "tienes razón, la mayoría de gente no lo sabe, yo me incluyo"; y "gracias por tu consejo", entre muchos otros comentarios.

Por otro lado, la cuenta @ruminica.co también explica cuáles son las razones por las que es mejor beber una cerveza en un vaso antes que en el propio botellín. El clip comienza con la voz de la protagonista diciendo: "no bebas cerveza de botella, te voy a explicar en 30 segundos por qué tienes que tomarla en vaso". Al igual que los anteriores expertos, estos coinciden en que es ideal consumirla en un vaso para "liberar lo que es comúnmente conocido como el gas", algo con lo que "sentirás la cerveza mucho más ligera". No solo coinciden en ese aspecto, también explican que es mejor de esta manera porque aprovecharás la posibilidad de percibir los "olores y sabores que no puedes disfrutar en una botella".

Algunos de los aromas más destacables de 'el oro líquido' suelen ser "herbales, frutales o florales si el lúpulo es el protagonista", según la empresa AMBAR. Incluyen que también puede oler a "mantequilla si las maltas predominan sobre los lúpulos" y también "si huele a metal o a papel es porque la cerveza se ha oxidado".

¿Cómo tirar una caña?

La cerveza es una de las bebidas más populares del mundo y consumidas tanto en España como en otros países Dreamstime

Tirar bien una caña es un factor diferencial que te puede convertir en un experto. En el caso de los propietarios de un negocio, es vital poseer el suficiente conocimiento sobre esta técnica para mantener satisfecha a la clientela. De hecho, muchas personas eligen un bar u otro en base a cómo sirven las cañas, por lo que es vital que todo camarero esté cualificado para satisfacer las necesidades del consumidor. A continuación, se va a presentar una lista, paso por paso, sobre cuál es la mejor forma de tirar una caña.

Mojar el vaso: para eliminar los restos de suciedad . Así, la cerveza no podrá ser perjudicada y, al estar mojada, la cerveza deslizará mejor .

para . Así, la cerveza no podrá ser perjudicada y, al estar mojada, . Descartar la primera salida de líquido: abre el grifo y deja que caiga un poco de líquido, ya que es lo que ha quedado de la anterior caña y tendrá espuma .

abre el grifo y deja que caiga un poco de líquido, ya que . Inclinar el vaso en unos 45º grados: se debe poner en ese ángulo con respecto al grifo y cerca de la salida de líquido para que deslice y no genere gas.

se debe poner en ese ángulo para que deslice y no genere gas. Dar un golpe de espuma: el grifo se cerrará un poco y se dejará caer el líquido dejando de lado la posición de los 45º grados, dejando una especie de crema sobre la cerveza.

Aunque estos pasos son complicados al principio, el resultado irá mejorando y tu caña se convertirá en una bebida exquisita e irresistible.