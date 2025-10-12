Una charla en la cola anima a una mujer a comprar por primera vez un ticket de lotería: ha ganado un millón de dólares

Sharonda Blunt, residente de Detroit, EE UU, obtuvo un premio de un millón de dólares en el sorteo de Powerball del 1 de septiembre. La mujer, de 44 años, decidió comprar el boleto por pura casualidad mientras hacía fila en una tienda CVS, una cadena de farmacias minorista estadounidense, en lo que describió como un acto espontáneo.

Blunt comentó a la Lotería de Michigan que la decisión surgió tras conversar con un hombre que también estaba adquiriendo un boleto. “Estaba hablando con un chico en la fila de la tienda y me estaba contando sobre el juego Powerball. Luego compró un boleto, así que le dije al cajero que me diera uno también”, relató. En aquel momento, no pensó más en el asunto.

Días después, durante una reunión familiar, su tía mencionó que alguien había ganado un millón de dólares con un boleto vendido en el CVS de Grosse Pointe. Ese comentario llevó a Blunt a comprobar sus números. “Cuando leyó cinco de mis números, agarré su teléfono para verlo con mis propios ojos y comencé a gritar al darme cuenta de que había ganado un millón de dólares”, explicó. “Ganar un premio como este es realmente una bendición”, añadió.

Según la Lotería de Michigan, todas las ganancias obtenidas por la venta de boletos se destinan al Fondo de Ayuda Escolar del estado, que recibió 1.200 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2024. Los boletos de Powerball se venden actualmente en 45 estados estadounidenses, así como en Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE UU.