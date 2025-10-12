"Sober October", la propuesta de un mes sin alcohol

Mucho menos conocido que Movember u otros movimientos que empezaron siendo campañas de concienciación, "Sober October" invita a vivir un mes sin alcohol para comprobar los efectos de la abstinencia de esta sustancia sobre la salud. Se originó en el Reino Unido en 2013, creado por la organización benéfica de lucha contra el cáncer Macmillan Cancer Support. Inicialmente era una campaña de recaudación de fondos llamada Go Sober in October que ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento mundial. Los participantes se abstienen de beber alcohol durante el mes de octubre, a menudo recaudando dinero para causas benéficas.

El alcohol aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, ya que el acetaldehído, un subproducto de su metabolismo, puede dañar el ADN de las células. Este daño, junto con la inflamación, el aumento de los niveles de estrógeno y el debilitamiento del sistema inmunológico, incrementa el riesgo de padecer al menos siete tipos de cáncer, incluyendo boca, garganta, laringe, esófago, colon, mama e hígado. El riesgo aumenta con la cantidad de alcohol consumida y se multiplica considerablemente si se combina con el tabaco.

La nutricionista y divulgadora británica Carrie Ruxton descata seis beneficios de dejar el alcohol durante un mes:

Sueño reparador y más energía. Al no interferir con el descanso, la abstinencia suele traducirse en noches de mejor calidad y más vitalidad durante el día

Alivio para el hígado y metabolismo, un respiro para el organismo que reduce la sobrecarga metabólica

Hidratación y piel más fresca. Sin alcohol, el equilibrio de líquidos mejora y la piel luce más luminosa

Claridad mental y mejor estado de ánimo. Mayor concentración y estabilidad emocional

Menos calorías vacías. Dejar el alcohol ayuda a controlar el peso y el balance energético

Efecto positivo en la circulación. La reducción del consumo puede mejorar la presión arterial y el ritmo cardíaco

Pero no beber alcohol durante un mes no está reñido con renunciar al disfrute. Algunos cócteles sin alcohol representan una alternativa saludable, especialmente si no incluyen azúcares añadidos. Es el caso de Golden Bloom un mocktail (cóctel sin alcohol que imita la presentación, la complejidad y el sabor de un cóctel tradicional pero sin contener ninguna bebida alcohólica), creado por la premiada coctelaría berlinesa Becketts Kopf, que aúna ingredientes naturales, artesanía de calidad y beneficios para la salud.

La base de esta propuesta es el zumo de naranja natural, fuente de vitamina C, ácido fólico, potasio y compuestos bioactivos que apoyan el sistema inmunitario y el metabolismo energético.

Como prepararlo

Frutal, refrescante y visualmente llamativo, Golden Bloom se convierte en la opción perfecta para un brunch de fin de semana, una cena con amigos o como sustituto saludable al atardecer.

Ingredientes:

100 ml de zumo de naranja 100%

40 ml de Opius Rubedo

Una clara de huevo

Una pizca de piment d’Espelette

Preparación:

Agitar todos los ingredientes sin hielo en una coctelera (o batir con batidora de mano).

Añadir hielo, agitar de nuevo y colar dos veces en un vaso.

Decorar con una pizca extra de piment d’Espelette.

Para una versión casera: mezclar 20 ml de zumo de granada, 10 ml de sirope de ruibarbo y 10 ml de zumo de limón.