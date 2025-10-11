Reino Unido
Condenan a cadena perpetua a un hombre que asesinó a un joven de 16 años por rozar a su novia
El crimen, ocurrido en Huddersfield, segó la vida de un adolescente refugiado sirio en un acto de violencia injustificada
Un crimen sin sentido ha conmocionado a la ciudad de Huddersfield y al Reino Unido entero. Alfie Franco, de 20 años, ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Ahmad Al Ibrahim, un joven refugiado sirio de 16 años, tras un encuentro aparentemente trivial en el que el adolescente rozó accidentalmente a la novia del agresor.
El tribunal determinó que Franco apuñaló mortalmente a Ahmad en una calle comercial, en un acto de violencia premeditado y cruel. Las imágenes de seguridad mostraron cómo, tras una breve discusión, Franco provocó deliberadamente a la víctima y le asestó una puñalada en el cuello con una navaja tipo flick knife que llevaba oculta.
El juez Howard Crowson subrayó la intención clara de matar, destacando que Franco había preparado el arma con antelación. La familia de Ahmad ofreció un testimonio desgarrador, recordando que el joven había huido de Homs y viajado durante tres meses para reunirse con sus seres queridos en el Reino Unido. Ahmad soñaba con convertirse en médico.
Aunque Franco admitió portar el arma, negó el asesinato. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable tras breves deliberaciones. Se reveló que el acusado había consumido múltiples sustancias y había amenazado previamente con apuñalar a alguien.
La sentencia, que establece un mínimo de 23 años de cumplimiento, busca hacer justicia por la pérdida irreparable de un joven que apenas comenzaba su vida en un nuevo país.
