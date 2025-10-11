Se queda dormido mientras trabaja y acaba siendo acusado de homicidio involuntario

Un caso excepcional sacude el sistema de asistencia social en Suecia. Un asistente personal ha sido acusado formalmente de homicidio involuntario tras quedarse dormido durante su turno, lo que provocó el fallecimiento por asfixia de la persona a su cuidado en la localidad de Haparanda, al norte del país.

La negligencia fatal marca un posible precedente legal. El empleado dejó sin supervisión a un individuo con necesidades especiales, generando una profunda conmoción en la comunidad local. La Fiscalía sueca ha presentado cargos formales, argumentando que su conducta representa una negligencia profesional extrema.

El fiscal Joseph Ricken declaró al medio público SVT: “La responsabilidad principal era ejercer una supervisión continua”, subrayando la gravedad del incidente.

El acusado ha reconocido haberse dormido, pero niega cualquier intencionalidad delictiva. Asegura que su trayectoria profesional ha sido responsable y que el suceso fue un accidente fortuito.

La investigación judicial deberá determinar elementos clave como la duración del descanso involuntario, las condiciones laborales específicas y posibles circunstancias atenuantes que pudieran explicar el episodio.