El Congreso debate si escucha a las prostitutas

Las trabajadoras sexuales ya no se esconden. Es más, no temen alzar la voz contra la nueva ley que quiere aprobar el Gobierno de Sánchez y que las abocaría a trabajar en la clandestinidad, en la calle y en condiciones precarias. Sus manifestaciones han llegado a concentrar a más de 6.000 prostitutas y han conseguido que, al menos, algunos grupos políticos las escuchan. A petición del PNV hoy se debate en el congreso la creación de una subcomisión parlamentaria a través de la cual se analizaría en profundidad la realidad de la prostitución en España antes de que se lleve a votación la ley impulsada por los socialistas y que pretende modificar el artículo 187 del Código Penal con la finalidad de castigar de manera general el proxenetismo, sin la necesidad de exigir una relación de explotación e incluye la tercería locativa, es decir, que conlleva penalizar a los propietarios de pisos o locales en donde se ejerciera la prostitución. En definitiva, la nueva norma no diferencia entre la trata y la prostitución de libre elección.

Por este motivo, el PNV «propone dar voz a las personas prostitutas, a personas prostituidas, asociaciones de toda índole, expertos y expertas en la materia, poderes públicos… En definitiva, realizar un proceso de escucha que permita a todas las partes afectadas exponer sus realidades». Según el escrito a través del cual, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, solicitó la creación de esta subcomisión, esta «es una cuestión que genera tan amplio debate social y que se encuentra jurídicamente indefinida no puede ser respondida desde el legislativo con una respuesta exclusivamente punitiva. Cualquier aproximación legislativa en torno a la prostitución debe ser acometida desde el realismo y sin urgencias, para lo que son necesarios datos, sosiego y una buena dosis de empatía».

«Si no nos escuchan, si no acuden al sector al que van a destruir con su ley, va a ocurrir lo mismo que con la Ley del ‘‘solo sí es sí’, que harán una chapuza que luego tendrán que corregir. El Gobierno no es consciente de que si sacan adelante su ley acabaremos todas en la calle. No podremos ejercer la prostitución de manera voluntaria en condiciones dignas. A nosotras nadie nos explota. Somos trabajadoras como cualquier otra persona», asegura a LA RAZÓN Susana Pastor, presidenta de la Asociación de trabajadoras y trabajadores sexuales Astras.

Todas ellas llevan luchando desde que salió a la luz el proyecto de ley para reformar el Código Penal y «es lamentable porque hay políticos que quieren prohibir el trabajo sexual sin saber cómo funciona de verdad, sin saber qué queremos nosotras y mintiendo en los informes que aseguran tener». «Y la excusa para sacar adelante esta ley es que el 90% de las mujeres que trabajan como prostitutas son víctimas de trata, y no es cierto, la realidad es que no supera ni el 8% siendo generosa. La trata es un delito, el proxenetismo es un delito, nosotras no somos delincuentes», apostilla Pastor, quien agradece al PNV el esfuerzo para que su voz pueda ser escuchada también en el Congreso de los Diputados.

Cuestión de libertad

En el caso de salir adelante, la Subcomisión estudiará la situación de la prostitución en el Estado español desde todas sus vertientes, con datos reales y verificables, para realizar un diagnóstico veraz que permita legislar en consecuencia y desde una perspectiva global. Con todo ello, se realizará un informe que, una vez aprobado por la Comisión de Igualdad, y si así lo acuerda la Mesa, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.

«Si mi abuela Teresa, feminista de verdad, levantara la cabeza, ministra Montero, lloraría. Y lo haría por ver que vosotras, mujeres del siglo XXI, queréis mandar y obligar a otras mujeres a hacer lo que ustedes quieren. Nosotras somos más de 220.000 trabajadoras del sexo que no queremos pagas, deseamos trabajar y queremos seguir siendo libres», afirma la presidenta de Astras.

Según relatan las portavoces, hasta ahora han sido muy pocos los políticos que han querido escucharlas. Destacan, en primer lugar, a los nacionalistas vascos, también a ERC y a Ciudadanos, a quienes agradecen el paso dado para solicitar la petición de creación de la subcomisión. «Países que han decidido introducir una ley abolicionista han fracasado, se ha demostrado que es un error. Para nosotras sería una absoluta desgracia. No entiendo cómo presume este Gobierno de ser progresista si hace todo lo contrario. Hay demasiada hipocresía a día de hoy con la prostitución», concluye la presidenta.