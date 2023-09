Cuatro de las 49 mujeres asesinadas por violencia de género en 2023 tenían una medida de alejamiento en vigor

Cuatro de las 49 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año tenían medidas de alejamiento vigentes en el momento del asesinato, según se desprende de la estadística de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En 11 de los 49 casos había constancia institucional de violencia de género, por denuncias u otras vías, y en diez casos se había iniciado el proceso. Aunque en cuatro de estos casos no hubo continuación del mismo, apuntan los datos consultados por Europa Press. Además, de los once casos en los que había constancia institucional de violencia de género, en cinco la víctima había solicitado medidas de alejamiento, en otros cinco no constaba dicha solicitud y en uno existían medidas de oficio.

De las 49 mujeres asesinadas, solo en seis casos se habían adoptado medidas de protección y en dos de ellos, estas medidas no estaban vigentes en el momento del asesinato porque había finalizado el periodo de vigencia. Entre los cuatro casos en que la víctima tenía medida de alejamiento en vigor, en uno de ellos se quebrantó con consentimiento de la mujer y en otro con oposición de ella, mientras que en los otros dos no consta que el agresor se saltase la prohibición de acercarse a la mujer agredida, señalan los datos del Ministerio de Igualdad.

En todo caso, de los datos se desprende que existe un problema de infradenuncia ya que casi el 80% de las mujeres asesinadas por violencia de género este año no había denunciado a su agresor, un total de 39 de las 49 víctimas mortales, frente a un 20,4%, un total de 10 de las 49, sí había presentado una o más denuncias previas.

En cuanto al perfil de la víctima, más del 60% de las mujeres asesinadas en lo que va de 2023 tenían entre 31 y 50 años (30 de las 49); un 24,4% tenía más de 51 años; y un 14,2%, menos de 30 años. Además, una de las víctimas era menor de edad. Por país de nacimiento, en su mayoría, 29 de las 49, eran españolas y, atendiendo al tipo de relación con el agresor, 33 de ellas convivían con su agresor.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que concentra un mayor número de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año, con un total de 16 mujeres asesinadas; seguida de Cataluña, con nueve; Comunidad Valenciana, con cinco; Comunidad de Madrid, con cuatro; y Castilla y León y Canarias, con tres cada una. Mientras, las comunidades donde se han registrado menos víctimas mortales por violencia machista son: Galicia y País Vasco, con dos víctimas; y Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra y La Rioja, con una mujer asesinada cada una de ellas.

En lo que va de año 2023, un total de 49 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, cifra que iguala al total de fallecidas en 2022 y a todas las fallecidas en 2021, al concluir ambos años con 49 víctimas mortales asesinadas por su pareja o expareja. Además, existen dos casos en investigación.

Por desgracia, todo indica que este año subirán las víctimas mortales por primera vez desde 2019 cuando hubo 56 asesinatos, tres más que el año anterior. El último caso confirmado es el de una mujer de 35 años presuntamente asesinada por su expareja el pasado 24 de septiembre en Villaverde (Madrid). La víctima tenía una hija y un hijo menores de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, informó el Ministerio de Igualdad.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 1.233 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Asimismo, el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 48 en 2023 y a 425 desde 2013. En cuanto al perfil del agresor, casi un 40% de ellos (19 de los 49) tenía entre 41 y 50 años; un 14,3%, entre 31 y 40; otro 14,3%, entre 21 y 30; y un 32,6%, más de 51 años. Un total de 25 de los 49 eran españoles y 24, de origen extranjero. En la mayoría de los casos (32 de los 49) no hubo tentativa de suicidio, en 12 casos se suicidaron y en cinco hubo intento de suicidio.