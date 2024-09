Cuidado al viajar en avión con pantalón corto: Una azafata advierte de los riesgos

Hay vuelos en avión que duran menos de una hora, en los que uno echa más tiempo de espera en el aeropuerto que en el aire, y por lo general suelen hacerse bastante amenos. Otros, como los que van a Sídney (Australia) o Wellington (Nueva Zelanda), pueden demorarse hasta más de un día tan solo en el trayecto, ya que Oceanía está en las antípodas de España, literalmente, al otro lado del mundo.

A no ser que lo exija la etiqueta, las personas no suelen viajar vestidas de punta en blanco, sino que optan por una vestimenta que les permita ir más cómodos. La ropa deportiva, el chándal y las camisetas viejas son una de las elecciones más recorridas porque, total, poco nos importa ir mal ataviados delante de un montón de pasajeros con los que, probablemente, no nos volveremos a cruzar nunca.

El contraste es palpable entre la indumentaria del personal de cabina y los pasajeros, ya que ellos están obligados por trabajo a ir en uniforme, pero igualmente están confeccionados para ser ergonómicos. Raro es no encontrarse en un avión con camisetas de publicidad o de souvenir del estilo 'Mi abuela estuvo en Benidorm y se acordó de mí' o 'Carrera popular Los Molinos 2014'. La prioridad, por supuesto, es ir cómodos, especialmente en trayectos largos y cansados.

Personal de vuelo UNSPLASH

Sin embargo, una prenda que por la que muchas personas optan, y que no es muy recomendable según los expertos, son las faldas o pantalones cortos. Se ven más en verano o en climas cálidos y, aunque ahora en España ya esté acabando el verano, en el hemisferio sur está a punto de comenzar el estío, y parece que este año entrará con especial fuerza.

¿Por qué no se debería viajar en pantalón corto?

En cuanto a ergonomía, una prenda que no cubra por completo las piernas podría parecer la más cómoda. Sin embargo, existen varias razones, tanto de salud como de seguridad, que deberían hacernos desechar esta idea. La primera de todas es el contraste de temperatura que existe entre los aeropuertos, donde tanto por las cristaleras como por el 'calor humano' producto de una gran acumulación de gente, son muy calurosos, y el frío de los aviones.

Dentro de las cabinas de los pasajeros, el aislamiento térmico es menor y esto, sumado a la necesaria ventilación del aire, hace que los interiores del avión sean frescos tirando a fríos. Un cambio drástico de temperaturas propicia que se den mareos, resfriados y bajadas de tensión. No es nada agradable irse de vacaciones o a visitar a un familiar que vive lejos y pasarse unos días con toses y mocos.

Una buena recomendación para combatir este contraste podría ser cambiarse de ropa en el baño del aeropuerto antes de que llamen por megafonía para embarcar. Asimismo, en los vuelos largos, tras varias horas de vuelo sin poder moverse uno del asiento, las piel de las piernas se acaba pegando a los sillones de la cabina, lo que produce siempre una sensación desagradable.

Interior de un avión de pasajeros PIXABAY

Sin embargo, existe un peligro real, aunque por fortuna poco probable, de llevar pantalones cortos en el avión, y es por cuestión de seguridad en caso de accidente. Así lo advertía Claucuerdo (@clauucuerdoo), 'influencer' de viajes y estudiante de TCP(Tripulante de Cabina de Pasajeros), en un vídeo que compartió en TikTok esta semana.

Cuando ocurre algún accidente o emergencia, se debe vaciar el avión urgentemente, y no da tiempo a acercar las pasarelas a las puertas de la aeronave. En estas ocasiones, desde las puertas o algunas ventanas se despliegan toboganes hinchables de plástico, para que los tripulantes abandonen la cabina a la mayor velocidad posible.

Estas rampas son muy inclinadas, y al deslizarse por ellas se alcanzan grandes velocidades. Si se porta una falda o un pantalón corto, casi con certeza que se produzcan quemaduras en la piel por el roce continuado con el plástico. Este es el principal motivo por el que los expertos no recomiendan esta clase de prendas a la hora de viajar en avión.