Despiden a una maestra en Reino Unido por contar a sus alumnos anécdotas sexuales

Una profesora británica ha sido oficialmente expulsada del ejercicio docente tras una investigación que reveló que mantuvo conversaciones explícitas con estudiantes sobre temas sexuales, incluyendo orgasmos y juguetes sexuales. Según ha informado Mirror UK, el caso, que ha generado gran controversia en el Reino Unido, fue examinado por la Agencia de Regulación de la Enseñanza (TRA), que concluyó que la conducta de la docente fue “completamente inaceptable” y “contraria a los estándares profesionales”.

Según el informe del TRA, la profesora —cuya identidad no ha sido revelada públicamente— trabajaba en una escuela secundaria del norte de Inglaterra. Durante varias clases y conversaciones informales, hizo comentarios explícitos sobre su vida sexual, preguntó a los alumnos sobre sus experiencias íntimas y utilizó lenguaje sexualmente sugestivo. Algunos estudiantes afirmaron sentirse incómodos y confundidos por la naturaleza de las preguntas.

El caso fue denunciado por padres y otros docentes, lo que llevó a una investigación interna y posteriormente a una audiencia disciplinaria. La profesora admitió parte de los hechos, aunque alegó que sus comentarios fueron “malinterpretados” y que intentaba “crear un ambiente de confianza”.

El panel del TRA determinó que la conducta de la docente constituía una “falta grave de juicio profesional” y que su permanencia en el aula representaba un riesgo para el bienestar emocional de los estudiantes. Como resultado, fue inhabilitada de forma indefinida para ejercer la docencia en cualquier institución educativa del Reino Unido. El informe también señala que la profesora no mostró suficiente remordimiento ni comprensión del impacto de sus acciones, lo que influyó en la severidad de la sanción.

El centro educativo donde ocurrieron los hechos ha reforzado sus protocolos de formación y supervisión del personal docente. Por su parte, el Departamento de Educación británico ha recordado que los profesores tienen la responsabilidad de mantener límites claros y proteger el entorno seguro de aprendizaje para todos los alumnos.