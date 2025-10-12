Un incendio devasta el monasterio italiano en el que el 'santo millennial' hizo la Comunión: 22 monjas de clausura evacuadas

Un incendio de grandes dimensiones ha destruido por completo el monasterio de Bernaga, fundado en 1628 y situado en la localidad de La Valletta Brianza, cerca de Milán, Italia. Las 22 monjas de clausura que residían en el convento fueron evacuadas con vida, según confirmaron los bomberos italianos este domingo. Solo una religiosa de 87 años sufrió una leve intoxicación por humo.

El fuego se declaró el sábado y se propagó con rapidez por todo el complejo religioso. Imágenes difundidas por los equipos de emergencia mostraron llamas visibles a varios kilómetros de distancia. Los medios locales, como Corriere della Sera, informaron de la destrucción total del edificio, descrito como uno de los emblemas espirituales e históricos de la región.

El monasterio, que contaba con obras de arte y objetos litúrgicos de gran valor, quedó reducido a cenizas. Las autoridades locales calificaron el suceso de “catástrofe” y lamentaron los “daños inmensos e incalculables” ocasionados por el fuego.

Una pérdida con valor simbólico y religioso

Según las primeras investigaciones, el incendio podría haberse originado a causa de un cortocircuito en una de las celdas del monasterio. El alcalde de La Valletta Brianza, Marco Panzeri, destacó que la prioridad fue evacuar a las monjas y lamentó la pérdida patrimonial sufrida.

El monasterio de Bernaga tenía un fuerte significado espiritual, al ser el lugar donde Carlo Acutis, el primer santo millennial canonizado por la Iglesia católica, recibió su Primera Comunión el 16 de junio de 1998. Acutis fue proclamado santo por el papa León XIV el 7 de septiembre de 2025.