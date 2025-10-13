Esta conocida actriz reaviva la polémica: asegura que desconocía el boicot sobre JK Rowling antes de aceptar trabajar en el audiolibro de Harry Potter

Keira Knightley ha querido aclarar su postura después de que su nombre apareciera entre las voces que participarán en la nueva edición en formato audiolibro de Harry Potter, un proyecto que ha reavivado el debate en torno a la figura de J.K. Rowling. La actriz británica, reconocida por su papel en Piratas del Caribe, se suma a un elenco de celebridades que narrarán los capítulos de la saga escrita por Rowling, en medio de un clima de división entre los seguidores de la franquicia.

El anuncio del proyecto generó reacciones encontradas en redes sociales, especialmente entre quienes han decidido boicotear las obras de Rowling por sus declaraciones sobre las personas trans. En este contexto, la participación de Knightley despertó curiosidad y críticas a partes iguales, lo que llevó a la actriz a pronunciarse públicamente sobre su decisión.

“Para mí, Harry Potter ha formado parte de la vida de millones de personas, y esta oportunidad era ante todo un trabajo de narración”, explicó Knightley en declaraciones recogidas por Variety. “Mi participación no pretende posicionarse en un debate, sino rendir homenaje a una historia que ha marcado a generaciones”.

La nueva producción de Audible contará con distintas voces narrando cada capítulo de la saga, en un formato más coral que busca atraer tanto a los fans veteranos como a nuevas audiencias. Además de Knightley, figuran nombres como Helena Bonham Carter y Ralph Fiennes, entre otros intérpretes vinculados al universo cinematográfico de Harry Potter.

El proyecto llega en un momento en que la obra de Rowling sigue siendo objeto de intensas discusiones culturales. Mientras muchos fans defienden la importancia literaria de la saga y su impacto en varias generaciones, otros han optado por distanciarse debido a las posturas públicas de la autora.

Knightley, por su parte, ha preferido centrarse en el valor narrativo de la obra y en su papel como intérprete. “Mi trabajo consiste en dar voz a un personaje y en transmitir una historia. Lo demás pertenece a un debate más amplio que respeto, pero que no puedo resolver yo sola”, afirmó.