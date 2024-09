El día festivo por el 12 de octubre cae en sábado: ¿se pasará al lunes?

El sentimiento patriótico que muchos españoles experimentan el 12 de octubre se nutre de una profunda conexión con la historia y el legado cultural de su nación. En este día, las calles de Madrid y otras ciudades se visten de rojo y amarillo, los colores de la bandera española, que ondea con orgullo en los balcones y plazas.

El patriotismo se manifiesta en el desfile militar que recorre la capital, donde miles de personas se congregan para ver pasar a las tropas, las fuerzas aéreas surcando el cielo en formaciones de precisión, y escuchar el solemne himno nacional, que envuelve a los presentes en una atmósfera de respeto y emoción compartida.

Para muchos, este acto es más que una exhibición de poder militar; es un símbolo de la unidad y resistencia de un país diverso, que a lo largo de los siglos ha enfrentado desafíos y transformaciones. Es un día en el que se rinde homenaje a los valores que definen la identidad española: la libertad, la solidaridad, y la convivencia entre sus diferentes culturas y regiones.

Además, la presencia de los Reyes de España, así como de la Princesa de Asturias y de la Infanta Sofía, saludando desde el palco presidencial, refuerza ese sentimiento patriótico, mostrando así el monarca su respeto y deber por y para la nación española. Tanto es así, que en este día, el patriotismo es palpable en el ambiente, es el reflejo de un pueblo que, aunque heterogéneo, se junta, en su mayoría, para celebrar el Día de la Hispanidad, también conocido como Día de la Virgen del Pilar.

Este año el 12 de octubre cae en sábado: ¿se pasará al lunes?

Lo habitual es que el 12 de octubre los españoles disfruten de un majestuoso puente de, al menos, tres días. Sin embargo, la cronología de este año ha querido que el 12 de octubre sea un sábado, cuando la gran mayoría de los trabajadores descansan.

Además, los niños y adolescentes tampoco tienen colegio ese día, por lo que no podrán disfrutar de un puente como viene siendo tradición. Sin embargo, existe la posibilidad de que las autonomías, o incluso los municipios, decidan mover el día festivo a otro día laborable, para poder disfrutar de ese tradicional puente. Pero lo cierto es que este año no será así, ya que no habrá ningún consistorio ni gobierno autonómico que pase el festivo del sábado 12 de octubre al lunes 14 de octubre, por lo que, a mucho pesar de los españoles, este año no habrá puente por el Día de la Hispanidad.

Qué se celebra el 12 de octubre

La historia del Día de la Hispanidad se remonta a 1892, cuando se decidió conmemorar el 400 aniversario del Descubrimiento de América, marcando el momento en que Cristóbal Colón y su tripulación arribaron al continente americano el 12 de octubre de 1492, aunque inicialmente creyeron haber llegado a la India.

No obstante, en España, el 12 de octubre se conmemora una triple festividad: la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, el Día de las Fuerzas Armadas y la Fiesta Nacional. El acto central de esta celebración es el solemne desfile militar que recorre el Paseo de la Castellana en Madrid, presidido por Sus Majestades los Reyes y acompañado por las más altas autoridades del Estado.