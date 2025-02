Es cierto que para muchas personas San Valentín o el 'Día de los enamorados' del 14 de febrero se puede hacer un tanto empalagoso o incluso plomizo, como sucede con tantas otras festividades donde hay una publicidad intensa concentrada en pocos días. Durante una semana, los anuncios en internet y las marquesinas de las paradas de bus están colmados de corazones y ositos de peluche, mezclando el rojo con el rosa.

Para quien desea tener pareja o para quien tiene una, pero la relación no funciona como debería, esta fecha en el calendario puede ser un suplicio, aunque no debería ser tampoco un motivo de desesperanza. Pero cualquier día es bueno para encontrar el amor, no es ni mucho menos una obligación moral llegar al 14 de febrero con alguien con quien compartirlo.

Hay muchas personas que ponen por encima su independencia, su compromiso profesional o su intimidad al hecho de tener una pareja que les cuide, y también es respetable. Existe un día dedicado tanto para esta clase de gente como para la que ansía desesperadamente encontrar a alguien especial, y que se celebra inmediatamente después de San Valentín.

Flores de San Valentín PEXELS (Ninthgrid)

No se trata de un desprecio al 'Día de los enamorados', sino que se estableció más bien como un consuelo y un motivo de celebración al mismo tiempo. Esta celebración se comenzó a festejar en el lejano Oriente, y algunos la llaman 'San Solterín', como explicaremos más adelante. La fecha tiene sin embargo cada vez más seguidores en el mundo occidental.

'Día del Soltero': ¿Qué es y por qué se celebra el 15 de febrero?

El llamado 'Día del soltero' se celebra cada 15 de febrero, inmediatamente después de San Valentín, y aunque en muchos países no es tan conocido, en las últimas décadas ha cobrado cada vez más popularidad. a fecha tiene una historia interesante y, de alguna manera, también está relacionada con el 'Día de los enamorados', aunque lo que celebra es justamente la soltería.

El 'Día del Soltero' se originó en China a principios de la década de los años 90, y fue impulsado por un grupo de estudiantes universitarios, aunque en un principio ellos escogieron el 11 de noviembre (11/11) para celebrarlo. El simbolismo del número '11' se debe a que está formado por dos '1', como si representase a las personas solteras que no están en pareja.

Durante sus primeros años, esta celebración fue adoptada en varias universidades del país, aunque más adelante, especialmente con la llegada de internet y las redes sociales, acabó extendiéndose. Aunque no formaba parte de su concepción original, el evento fue evolucionando y se convirtió en una especie de "anti-San Valentín", en la que las personas solteras festejaban su soltería con orgullo.

Día del soltero PEXELS (Noah Denhe)

Aunque el 'Día del soltero' al principio se estableció el 11 de noviembre, en muchos países, especialmente de Occidente, la fecha se movió al 15 de febrero, un día inmediatamente después de San Valentín. De esta forma, esta nueva fiesta funciona como una especie de 'resaca' para aquellos que no tienen pareja o para los que consideran que el 'Día de los enamorados' está demasiado comercializado.

Sin embargo, lo que últimamente se ha promovido durante esta fecha es precisamente que las personas sin pareja se unas para disfrutar de su soltería con actividades como fiestas o descuentos en tiendas y comercios. En China comenzó a ser especialmente relevante desde 2009, cuando el gigante del comercio electrónico Alibaba empezó a promocionar ofertas especiales para el 'Día del soltero' y tuvo un éxito rotundo.

Hoy en día, este día se celebra no solo en China, sino también en otros países de Asia, y su influencia ha comenzado a extenderse a Occidente. Además de los descuentos comerciales, en muchas ciudades se organizan eventos, conciertos y fiestas. Aunque estaba fuera de su concepción original, finalmente el 'Día del soltero' también ha acabado comercializándose.