Diez consejos de la Policía Nacional para detectar el spam telefónico y bloquear estos números

Existen pocas personas en España a las que una llamada telefónica no hayan generado un enfado. No hay nada más molesto que estar trabajando, comiendo o simplemente durmiendo una siesta, que suene el teléfono y que al descolgarlo sea publicidad. La entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones el 29 de junio de 2023, queprohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento previo. Desde esa fecha, los usuarios solo pueden recibirlas si han dado previamente su consentimiento o si la empresa que llama puede justificar que su interés legítimo en realizar la llamada prevalece sobre el derecho de los usuarios a no recibirlas y estos no han ejercido su derecho de oposición.

Según explica la Agencia Española de Protección de Datos, estos cambios se aplican a únicamente a las llamadas comerciales realizadas por una persona y no a las que se realicen con sistemas de marcación automática sin intervención humana, es decir a robots o sistemas con voces grabadas. Toda persona tiene unas garantías respecto a las llamadas comerciales desde la entrada en vigor de la nueva ley. Muchas veces no son conocidas, por eso, la Policía Nacional compartió en sus redes sociales diez consejos de la Agencia Española de Protección de Datos para detectar el spam telefónico y bloquear estos números.

Estos son las indicaciones compartidas por la Policía Nacional

1.La importancia del consentimiento: Si has dado previamente tu consentimiento podrás recibir llamadas comerciales.

2. La relación previa: Para que la empresa pueda justificar su interés legítimo en hacerte llamadas comerciales debes haber tenido una relación previa con ella habiendo adquirido sus productos o servicios y, además, los que quiera ofrecerte deben ser similares a los que hubieras contratado anteriormente.

3. Los grupos empresariales: Esta posibilidad sólo se refiere a las llamadas de la empresa con la que hayas tenido esa relación y no a otras entidades, aunque pertenezcan a su mismo grupo empresarial.

4. Caducidad del contrato: Si la relación contractual ya no está en vigor y no has realizado ninguna otra solicitud o interacción con la empresa durante el último año, no podrán llamarte.

5. El consentimiento del usuario: Sólo pueden realizarse llamadas comerciales a números generados de forma aleatoria con el consentimiento previo del usuario.

No pueden realizarse llamadas a estos números aleatorios basándose en el interés legítimo de la empresa, ya que no prevalece sobre el derecho de los usuarios a no recibir llamadas comerciales.

6. El consentimiento debe ser previo pese a estar abonado: Si tu número de teléfono figura en una guía de abonados sólo podrán utilizarlo para llamadas comerciales si has dado previamente tu consentimiento expreso, que debe constar con carácter general en las correspondientes guías.

7. La Lista Robinson: Si te has registrado previamente en un sistema de exclusión publicitaria (Lista Robinson) sólo podrán hacerte llamadas comerciales si has dado tu consentimiento específico a la empresa que te llama. Si no tienen tu consentimiento, todas las empresas que realizan campañas comerciales están obligadas a consultar dichos sistemas. Si diste tu consentimiento y no quieres que te sigan llamando debes revocarlo.

8. Separación entre entidad e individuo: Si eres una persona de contacto de la entidad en la que trabajas podrás recibir llamadas comerciales solo para relacionarse con la entidad y no contigo a título individual.

9. Respeto a la actividad del autónomo: Si eres un empresario o profesional liberal sólo podrán hacerte llamadas comerciales referidas a productos y servicios relacionados con tu actividad empresarial o profesional, y no a título individual.

10. El autor de la llamada debe identificarse: Al inicio de cada llamada deberán informarte de la identidad de la empresa o de la persona por cuenta de la cual te llaman, indicarte la finalidad comercial de la llamada y la posibilidad de revocar el consentimiento o ejercer el derecho de oposición. Ten en cuenta que todas las llamadas deberán grabarse.

Así puedes inscribirte en la Lista Robinson

La Lista Robinson es un servicio gratuito y seguro que te ayuda a reducir la publicidad no deseada. Este registro no solo evita llamadas telefónicas, sino que también permite bloquear correos electrónicos, mensajes SMS o incluso correos postales. Es un servicio gestionado por la Asociación Española de Economía Digital y con los estatutos depositados en el Servicio de Depósitos del Ministerio de Trabajo, por lo que es totalmente segura.

Para inscribirse simplemente hay que entrar en su página weby registrarse con el nombre, DNI y correo electrónico. Una vez confirmado el registro, simplemente quedará señalar que comunicaciones se quieren bloquear. Además de las llamadas y SMS, se puede bloquear la publicidad por correo postal, por email y revocar llamadas permitidas.