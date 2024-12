Los divorcios caen un 1,4% el tercer trimestre de este año

El número total de demandas de disolución matrimonial –nulidades, separaciones y divorcios– presentadas en el tercer trimestre de este año descendió un 1,4% respecto al mismo trimestre de 2023. Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre disminuyeron todos los tipos de demanda y también lo hicieron las de nulidad.

En el periodo analizado se presentaron 7.463 demandas de divorcio no consensuado, lo que ha supuesto un 0,8% menos que hace un año. De la misma forma, las 186 demandas de separación no consensuada representaron un 17% menos que las del tercer trimestre de 2023. Por lo que respecta a las demandas consensuadas, las de divorcio consensuado (11.189) se redujeron en un 1% y las de separación consensuada (474), en un 13%.

En los meses de julio, agosto y septiembre de este año se presentaron 12 demandas de nulidad, frente a las 14 del tercer trimestre de 2023, un 14,3 por ciento menos.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2024, se puede observar cómo la media nacional se situó en 39,6 demandas por cada 100.000 habitantes.

Por encima de la media nacional se situaron Canarias, con 49,7; la Comunidad Valenciana, con 44,1; La Rioja, con 43; Baleares, con 42,8; Andalucía, con 42,5; Castilla-La Mancha, con 40,4; Murcia, con 40,2 y Galicia, con 39,8.

Por debajo de la media nacional, se situaron el País Vasco, con 32,1; Castilla y León, con 33,6; la Comunidad de Madrid, con 35; Extremadura, con 36,1; Cantabria, con 36,5; Aragón, con 36,6; Asturias, con 37,2; Navarra, con 38,7 y Cataluña, con 39.

Disoluciones matrimoniales T. Gallardo La Razón

En este sentido, las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas en el tercer trimestre del año disminuyeron un 4,3% al alcanzar un total de 2.582; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que sumaron 6.468, tuvieron una variación interanual del -1,1 por ciento.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (4.681) experimentaron un incremento interanual del 0,4 por ciento, mientras que las no consensuadas, que fueron 5.685, se redujeron en un 0,7% respecto al año anterior.

Pero ¿por qué nos divorciamos más? Según los expertos de Legify, principalmente por los cambios que se están produciendo en la sociedad. Nuestra forma de ver las relaciones ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy en día, la gente busca más la felicidad personal y no tiene miedo de hacer cambios grandes en su vida si no se siente satisfecha.

También influye, aseguran, lo que llaman el «efecto postpandemia». Esos meses de encierro y de tanta incertidumbre hicieron que algunas parejas se dieran cuenta de que quizás no eran tan compatibles como pensaban. Aunque es cierto que también pesa bastante el hecho de que ahora sea más fácil y rápido divorciarse que antes. Ya no hay que pasar por procesos tan largos y eso hace que muchos no se echen para atrás, como ocurría antes.

Sin embargo, que los divorcios no suban no es síntoma de que las parejas estén mejor. Muchos aseguran que las dificultades económicas y la imposibilidad de mantener dos pisos es una de las razones por las que muchas parejas siguen juntas.